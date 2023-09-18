Alibaba Group, Türkiye'ye 2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapan Alibaba Group'un Başkanı Michael Evans, toplantının hemen ardından bir açıklama yaptı. Türkiye'yi önemli bir e-ticaret ülkesi olarak gördüğünü açıklayan başkan, yatırım planlarından bahsetti.

Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, Trendyol'un en büyük ortağı olarak biliniyor. E-ticaret devinin Türkiye ile ilgili yatırım planları oldukça dikkat çekti.

2 Milyar Dolarlık Yatırım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ve Trendyol Grup Başkanı ile görüştü.

Görüşmenin sonunda yapılan açıklamada Alibaba Başkanı Michael Evans, Trendyol ile şimdiden Türkiye pazarına 1.4 milyar dolar yatırım yaptıklarını açıkladı.

Evans, bununla da kalmayıp Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım daha yapmayı planladılarını söyledi.

E-ticaret piyasasında 224.4 milyar dolarlık geliriyle en ön sırayı çeken şirketin böyle bir yatırım açıklaması yapması, Türkiye'nin e-ticaret pazarı için oldukça önemli.

Türkiye’nin dünyanın lider e-ticaret ülkesi olma potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını söyleyen Evans, daha önce ilk kez İstanbul Havalimanı'nda ve Ankara'daki lojistik üstleri için yatırım planları olduğunu açıklamıştı.

Yeni yatırımın şimdilik hangi alandan yapılacağı bilinmiyor. 2 milyar dolarlık yatırımın ne zaman olacağıyla ilgili de herhangi bir tarih verilmedi. Ancak Çinli şirketin bu konuda elini çabuk tutacağı düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.