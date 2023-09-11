BMW'den Büyük Yatırım: Yeni Nesil Elektrikli Araçlar Geliyor!

Alman otomobil devi BMW, büyük bir yatırım yaptı. Şirketin iki adet yeni Mini araç modeli için tesisini yenileyeceği ve modernize edeceği öğrenildi. 1956 yılından beri üretilmeye devam eden Mini araçlar, günümüze uyarlanarak yeniden satışa sunulacak.

BMW'nin yatırım kararı diğer otomobil markalarının da dikkatini çekti. Bu sebeple yakın zamanda otomobil sektöründe bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

600 Milyon Sterlinlik Yatırım!

Şikrketin yeni nesil elektrikli otomobil üretimi için 600 milyon sterlinlik yatırım yaptığı ortaya çıktı. Bunun için Oxford'da yer alan Mini üretim tesisinin yeniden hazırlanacağı öğrenildi. BMW'nin Birleşik Krallık'taki bu hamlesi yakında yeni Mini araçları görmemizi sağlayacak.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre iki adet yeni elektrikli Mini modelinin üretimine 2026 yılında başlanacak. Planlanan tarihe kadar üretim tesisinindeki geliştirme çalışmaları tamamlanacak. BMW'nin büyük yatırım kararının, İngiliz hükûmeti tarafından 75 milyon sterlin ile desteklenmesi bekleniyor.

BBC'ye konu olan yatırıma ilişkin İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan da bir yorum geldi. Topluluk üyesi Mike Hawes, BMW'nin bu kararının ülkenin otomotiv endüstrisindeki geleceğine dair duyulan güveni ortaya koyduğunu belirtti.

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Sunak, "Bu karar, ülkede yüksek kaliteli istihdam yaratarak ekonomimizi geliştirmeyi destekleyecek bir güvenoyudur." şeklinde bir açıklamada bulundu.

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