Alibaba Kurucusu Jack Ma, O Listeden Çıkarıldı!

Uzun bir zamandır varlığını gösteren küçük bir sinyalin dahi görülmemiş olan Alibaba Kurucusu Jack Ma tarafına Çin'den bir kötü haber daha geldi. Çin'in en çok tanınan iş insanlarından Ma, son paylaşılan bilgilere göre Çin'in önde gelen girişimcilerini gösteren listeden çıkarıldı. Konu hakkında bütün ayrıntılar haberimizde.

Alibaba Kurucusu Jack Ma'ya Bir Kötü Haber Daha!

Alibaba Group'un kurucusu Ma, Çin'deki regülasyon faaliyetlerini eleştirdikten bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Ma'nın ortadan kaybolmasının ardından dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar Ma'nın nereye gittiğine ilişkin çok çeşitli iddialar ortaya atmaya başlamıştı. Dünya çapında tanınmış ünlü iş insanının üç aya yakın bir süre boyunca ortada görünmemesi ile ilgili ortaya çıkan her söylenti sıradaki söylentiye kapı aralamıştı.

Ma, Bloomberg'e göre ortadan kaybolmadan kısa bir süre öncesine kadar 60 milyar dolardan fazla serveti ile Çin'in en zengin iş insanlarından bir tanesiydi ancak Çin'in fintech endüstrisinin kurallarını sıkılaştırması ile Ma'nın net değeri ortadan kaybolduğu iki ay içerisinde 12 milyar dolarlık bir darbe aldı. Bunun sonucunda ise Alibaba Group'un kurucusu ve ünlü iş insanının serveti 50,6 milyar dolar değerine geriledi ve Çin'in en zengin dördüncü insanı oldu.

Uzun bir süre birbirinin devamı niteliğindeki söylentiler, Jack Ma'nın tekrar ortaya çıkması ile son bulmuştu. Geçtiğimiz ay Çin merkezli haber portalı Tianmu News'in yayımlamış olduğu videonun içerisinde Ma da bulunuyordu.

Ma, paylaşılan görüntülere göre kırsal bölgelerde yer alan öğretmenlere destek vermek amacıyla düzenlenen bir etkinliğe canlı olarak katılmıştı. Bu görüntüler daha sonra Jack Ma Vaktı tarafından da doğrulanmıştı. Tianmu News tarafından paylaşılmış olan videonun üzerinden bir süre geçtikten sonra Alibaba hisseleri de tekrar yükselmeye başlamıştı.

Çin merkezli şirketin kurucusu son olarak Çin devlet gazetesinin girişimci liderleri listesinden çıkarıldı. Çin'in girişimci liderleri listesinden çıkarılan Ma, Shanghai Securities News'in listesinde yer almazken Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, Çinli otomotiv ve batarya üreticisi BYD'nin kurucusu Wang Chuanfu listenin en çok öne çıkarılan isimleri oldu.