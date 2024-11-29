OpenAI'de Rakip Bitmez: Şimdi de Alibaba, "QwQ-32B" ile Karşısında

Yapay zeka dünyasındaki rekabet, şirketlerin yeni tanıttığı modellerle kızışıyor. Bu defa yarışa katılan isim Alibaba oldu. QwQ-32B-Preview modeliyle sahneye çıkan şirket, OpenAI’ın 01 serisine meydan okuyor.

Bu güçlü model, özellikle mantık ve problem çözme yetenekleriyle dikkat çekiyor ve tam 32,5 milyar parametreye sahip. Parametreler, bir yapay zeka modelinin "beyin hücreleri" gibi düşünülebilir; modelin ne kadar karmaşık problemleri çözebileceğini belirliyor. OpenAI ise parametrelerini saklamaktan yana. Alibaba bu konuda yarışa epey şeffaf başladı.

Rakiplerine Ders Verecek Kadar Parametresi Var

QwQ-32B, tam 32.000 kelimelik girişleri işleyebiliyor; yani karmaşık ve uzun metinleri anlamak söz konusu olunca rakiplerinin bir hayli önünde. Alibaba’nın yaptığı testlere göre, QwQ-32B-Preview, OpenAI’ın 01 serisine ait mini ve önizleme modellerini, özellikle mantık ve matematik becerilerinde açıkça geride bırakıyor.

Alibaba, bu modeli ikiye ayırmış:

AIME (Yapay Zeka Model Değerlendirme): Bu test, modelin mantık ve akıl yürütme becerilerini ölçüyor.

Bu test, modelin mantık ve akıl yürütme becerilerini ölçüyor. MATH: Karmaşık matematik problemleriyle yapay zekayı sınayan bir benchmark.

Peki bu ne demek? QwQ-32B, özellikle matematik ve mantık problemlerinde gerçek hayat uygulamalarında oldukça başarılı.

Zayıf Noktaları Yok Değil

Her model gibi QwQ-32B'nin de elbette eksikleri var. Örneğin bu model ani bir şekilde dil değişimi yapabiliyor ve kullanıcılar çoğunlukla nedenini anlayamıyor—çünkü bir nedeni yok. Ayrıca bazen mantık döngüsünde takılı kalarak cevap vermekte geç kalıyor ve sağduyulu olması gereken konularda da karnesi pek iyi değil.

Çin merkezli olması sebebiyle sosyal ve siyasi duyarlılığa sahip. Örneğin Tayvan konusunda hükümetin görüşlerini savunan bir dille konuşuyor, Tiananmen Meydanı gibi olaylarla ilgili sorulara ise yanıt vermiyor.

Ticari Kullanıma Açık Model

Alibaba, QwQ-32B’yi Apache 2.0 lisansı altında sunduğunu ve ticari kullanıma açık olduğunu söylüyor. Ancak modelin bazı bileşenleri kapalı. Bu durum, modeli tamamen açık kaynaklı modellerle ticari sistemler arasında bir yere koymuş. Araştırmacılar ve geliştiriciler için bu kısmi açıklık bir başlangıç noktası sunsa da derinlemesine incelemeler için yetersiz kalabilir.

Her şekilde bu modelin yapay zeka yarışında önemli bir yol oynayacağı açıkça belli oluyor. Asıl soru, nasıl ve ne zaman. Sizce başarılı olacak mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.