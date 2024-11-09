ChatGPT, 2 Milyon Kişiye Trip Attı: ABD Seçimini Bana Sormayın

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim süreci geride kaldı, şimdi ise analiz yapma zamanı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar galip gelmeyi başardığı seçimlerde, yapay zeka sohbet botları büyük bir rol üstlendi. OpenAI'nin yapay zeka botu ChatGPT, seçim sonrasında vatandaşlara bilgi vermeyi reddetti.

ChatGPT: Ben Haber Kaynağı Değilim!

Gelen eriler ilginç; örneğin, OpenAI’nin ChatGPT’si yaklaşık 2 milyon kullanıcısını haber kaynaklarına yönlendirdi. Bu sadece soğuk bir "ben bir yapay zekayım, burada arama yapmak yerine gerçek haberlere git" tarzında bir mesaj değildi. Yapay zeka burada Reuters ve Associated Press gibi güvenilir kaynakları önererek yapıcı bir tavır sergiledi. Hatta, bu yaklaşımını hem seçim gününde hem de sonrasında 2 milyon defa yineledi.

Seçim öncesinde de yaklaşık bir milyon kişi, CanIVote.org sitesine yönlendirildi, özellikle oy kullanma ile ilgili sorular sorulduğunda... Sadece bununla sınırlı kalmayıp yine seçim dönemi boyunca vatandaşların görsel oluşturma taleplerini yaklaşık 250 bin defa reddetti.

Seçimin Ekmeğini Perplexity AI Yedi

Bir diğer yapay zeka platformu olan Perplexity ise, kendi seçim bilgi merkezini tanıtarak yaklaşık 4 milyon görüntülenme aldı. Bu sayıların yüksek mi, düşük mü olduğu tartışılır, ancak CNN gibi büyük haber kaynaklarıyla kıyaslayınca durum çarpıcı. CNN, seçim günü 67 milyon tekil ziyaretçiye ulaşmış olsa da, vatandaşların gerçek haber kaynakları yerine yapay zekadan bilgi almak istemesi—iyi mi kötü mü tartışılır—insanların yapay zekaya olan güvenini vurguluyor.

Yapay zeka sektörü için seçim dönemi adeta bir sınavdı ve ChatGPT sınavdan geçer not aldı. ABD seçimleri şüphesiz, yapay zekanın karmaşık ve hassas konuları nasıl idare ettiğini ve edeceğini görmek adına iyi bir fırsattı. Görünen o ki yapay zeka günümüzün bir parçası olmakla kalmayacak; komplike konularda pozitif yönlü inisiyatif de almayaca başlayacak.