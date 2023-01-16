Alice Müzikali'nin Disney Plus Yayın Tarihi Belli Oldu!

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımı olan ve 2019 yılında sahneye taşınan Alice Müzikali, Disney Plus ile daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor. Lewis Carroll'un eserinden uyarlanan ve başrolünde birbirinden ünlü ve sevilen ismin yer aldığı müzikal, canlı olarak sahnelenmeye devam edecek.

Disney+'ta 10 Şubat yayınlanmaya başlayacak olan müzikalin çekimleri Zorlu PSM Sahnesi'nde dev bir prodüksiyon eşliğinde yapıldı. Şimdi de The Walt Disney Company'nin dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformu Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

Disney+ Bir İlke İmza Atıyor

Türkiye'de yayın hayatına başladığı günden itibaren yerli yapımları başta olmak üzere tüm dizi ve film arşivi ile adından söz ettiren Disney+, bir ilke imza atmış olacak. Lewis Carroll'un eseri Serdar Biliş yönetmenliği ve Beyhan Murphy kareografisiyle bir araya geliyor. Alice Müzikali, sadece Disney Plus'ta Türkiye'nin her noktasındaki izleyicisi ile buluşacak.

Alice Müzikali Oyuncuları ve Rolleri

Serenay Sarıkaya - Alice

Ezgi Mola - Kraliçe

Enis Arıkan - Tavşan

Şükrü Özyıldız - Şapkacı

İbrahim Selim - Kral

Merve Dizdar - Kedi

Oyuncu kadrosu, efsane hikayesi, dünya standartlarındaki prodüksiyonu, gösterişli kostümleri, eğlenceli şarkı ve dansları ile Alice Müzikali, 10 Şubat'ta Disney+'ta seyiricisi ile buluşacak.

Müzikalin fragmanı: