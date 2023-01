John Carpenter Açıkladı: Dead Space Filmi Geliyor

Sinema dünyasında oyunlarla en içli dışlı olan yönetmenlerden biri olan John Carpenter, birçok kez özellikle Dead Space serisine hayran olduğunu ve serinin film uyarlamasını çekmek istediğini belirtmişti. Ünlü yönetmen, Variety ile yaptığı bir röportajda oyun serisi için bir film uyarlaması yapıldığını ağzından kaçırdı.

John Carpenter, Dead Space serisi için bir film uyarlaması yapmak istediğini ancak halihazırda başka bir ekip ve yönetmenin projeyi yürütmekte olduğunu söyledi.

Dead Space Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Korku-aksiyon janrasının en klasik oyunlarından biri olmayı başaran Dead Space için yakın zamanda bir Remake geleceği duyurulmuştu. Serinin hayranlarını sevindiren bir haber de John Carpenter'ın yaptığı gaf ile ortaya çıktı.

John Carpenter'a göre halihazırda devam eden ve başka bir yönetmenin dahil olduğu Dead Space film uyarlaması bulunuyor. Sektörden birinin böyle bir iddiayla ortaya çıkması, haliyle serinin hayranlarını heyecanlandırdı. Öte yandan yakın zamanda gelecek olan Dead Space Remake ile birlikte filmin de çıkması, önemli bir kitlenin yakalanmasını sağlayabilir.

Ayrıca son dönemde sinema sektörünün The Last of Us gibi eserlerle yeniden oyun dünyasına yönelmesi, iddiaların doğru olabileceğini gösteriyor.