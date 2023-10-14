Sevilen Alien Oyunu Alien: Blackout Satıştan Kaldırılıyor!

Ocak 2019'da iOS ve Android'de yayınlanan Alien: Blackout, Alien Isolation'daki olayların devamında oyuncuların bir kez daha Ellen Ripley'in kızı Amanda'nın kontrolünü almasını sağlıyordu.

Bir kontrol odasında geçen oyunda oyuncunun amacı, dört mürettebat üyesini Weyland-Yutani araştırma istasyonunda yönlendirerek onları istasyondan ve koridorlarda dolaşan Xenomorph'tan uzaklaştırmaktı.

Alien: Blackout, 31 Ekim'de Satıştan Kaldırılacak

Ancak oyunun resmî X hesabından yapılan bir açıklamada oyunun 31 Ekim'de kaldırılacağı duyuruldu. O zamana kadar oyun App Store ve Google Play Store'da 0,99 dolar'a satılmaya devam edecek.

Alien: Blackout ilk duyurulduğunda hayranlar tarafından bir mobil oyun yerine bir MMO nişancı oyunu olacağının sanılmasıyla sallantılı bir başlangıç yapmıştı.

Amanda Ripley'in yer almasına ve Alien Isolation'daki olaylardan sadece birkaç gün sonra geçmesine rağmen, yayıncı FoxNext duyurudan kısa bir süre sonra bunun Isolation'ın resmî bir devamı olmadığını belirtmişti.

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