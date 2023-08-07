Performans Canavarı Alienware Aurora R16 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Dell Technologies, Alienware'in oyun masaüstü serisinin en yeni üyesi Aurora R16'yı tanıttı.

Bu yeni model, olağanüstü oyun performansı sunmak için geliştirilmiş akustik, termal yönetim ve yerden tasarruf sağlayan tasarıma sahip.

Selefi R15 ile karşılaştırıldığında Aurora R16, optimize edilmiş hava akışı sunarak daha sessiz bir sistem ve CPU ile GPU için daha düşük sıcaklıklar sağlıyor.

Aurora R16, Legend 3 tasarım dilini ilk kez sunarak masaüstüne modern ve göz alıcı bir görsellik getiriyor.

Aurora R16, daha küçük boyutuna rağmen sınıfındaki öncüllerinden ve rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor. Daha geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmek için bir dizi yapılandırma seçeneği sunuyor ve birçok kişi için Aurora deneyimine bir giriş noktası olarak hizmet ediyor.

Alienware Aurora R16 Özellikleri

NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU'lar

12. ve 13. Nesil Intel® Core™ masaüstü İşlemciler

Hem kablolu hem de kablosuz bağlantılar için Wi-Fi 6 (veya 6E) ve 2.5Gbps Ethernet

64GB'a kadar 5200 MT/s DDR5 Bellek veya 32GB 5600 MT/s DDR5 Bellek

8TB'a (2x4TB) kadar SSD Depolama

80 Plus Platinum dereceli Güç Kaynakları (500W veya 1000W)

Daha fazla depolama için isteğe bağlı opsiyonel 1 TB Sabit Sürücü

Windows 11 Home, bir aylık Xbox Game Pass Ultimate ile yüzlerce yüksek kaliteli oyuna erişim

Alienware Aurora R16 Fiyatı

Aurora R16, 3 Ağustos 2023 tarihinde Dell.com adresinden 13. Nesil Intel® Core™ i7 13700F ve NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 ekran kartlarıyla 1749,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.