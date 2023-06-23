Alienware Ürünleri Artık Türkiye'de!

Merakla beklenen oyun markası Alienware Türkiye'ye geldi.

Dell Technologies, 20 Haziran'da Gaming.Gen.TR mağazasının ev sahipliğinde düzenlenen lansman etkinliğinde bir dizi son teknoloji ürünü tanıttı. Ürün yelpazesinde Alienware Aurora R15, Alienware M16 R1 RTX4070, Alienware M16 R1 RTX4060, Alienware M18 R1 RTX4060, Alienware AW401K RGB Oyun Klavyesi ve Alienware AW610M RGB Oyun Faresi yer alıyor.

Alienware'in Hangi Ürünleri Türkiye'de?

Alienware Aurora R15: Bu gelişmiş oyun masaüstü bilgisayarı, CPU sıcaklıklarını %5 azaltan ve güçte %68 artış sağlayan geliştirmelere sahip. 19'a kadar iyileştirilmiş hava akışının yanı sıra, CPU sıvı soğutmalı sistemlerinde 240 mm'lik bir ısı eşanjörüne sahip. 5,8 GHz'e kadar destekleyen 13. Nesil Intel Core işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 grafik kartı ile oyuncular olağanüstü performans bekleyebilirler. Alienware Aurora R15 89.999₺ fiyat etiketine sahip.

Bu gelişmiş oyun masaüstü bilgisayarı, CPU sıcaklıklarını %5 azaltan ve güçte %68 artış sağlayan geliştirmelere sahip. 19'a kadar iyileştirilmiş hava akışının yanı sıra, CPU sıvı soğutmalı sistemlerinde 240 mm'lik bir ısı eşanjörüne sahip. 5,8 GHz'e kadar destekleyen 13. Nesil Intel Core işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 grafik kartı ile oyuncular olağanüstü performans bekleyebilirler. Alienware Aurora R15 89.999₺ fiyat etiketine sahip. Alienware M16 R1: Bu 16 inçlik dizüstü oyun bilgisayarı, oyun deneyiminizi yeni zirvelere taşıyor. En sevdiğiniz zorlu oyunların keyfini çıkarmanızı sağlayan 13. nesil Intel Core işlemcilere ve NVIDIA GeForce RTX 40 serisi grafiklere sahip. 240W Toplam Güç Performansı ile dizüstü bilgisayar, darboğaz olmadan hız aşırtma için yeterli kapasite sunuyor. Alienware M16 R1 63.999₺'den satışa sunulmuş durumda.

Bu 16 inçlik dizüstü oyun bilgisayarı, oyun deneyiminizi yeni zirvelere taşıyor. En sevdiğiniz zorlu oyunların keyfini çıkarmanızı sağlayan 13. nesil Intel Core işlemcilere ve NVIDIA GeForce RTX 40 serisi grafiklere sahip. 240W Toplam Güç Performansı ile dizüstü bilgisayar, darboğaz olmadan hız aşırtma için yeterli kapasite sunuyor. Alienware M16 R1 63.999₺'den satışa sunulmuş durumda. Alienware M16 R1 RTX4070: RTX4070 grafik kartı ve Intel 13. Nesil işlemcilerle güçlendirilen bu masaüstü bilgisayar, üstün bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca uzun oyun seansları sırasında ısıyı etkili bir şekilde dağıtmak için verimli bir soğutma sistemi içeriyor. 512GB SSD depolama birimi hızlı oyun yüklemesi ve gelişmiş sistem performansı sağlarken, 16GB DDR5 RAM akıcı oyun deneyimini kolaylaştırıyor. Alienware M16 R1 RTX4070 67.999₺ olarak fiyatlandırılmış durumda.

RTX4070 grafik kartı ve Intel 13. Nesil işlemcilerle güçlendirilen bu masaüstü bilgisayar, üstün bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca uzun oyun seansları sırasında ısıyı etkili bir şekilde dağıtmak için verimli bir soğutma sistemi içeriyor. 512GB SSD depolama birimi hızlı oyun yüklemesi ve gelişmiş sistem performansı sağlarken, 16GB DDR5 RAM akıcı oyun deneyimini kolaylaştırıyor. Alienware M16 R1 RTX4070 67.999₺ olarak fiyatlandırılmış durumda. Alienware AW610M RGB Oyun Faresi: Bu oyun faresi, performanstan ödün vermeden 1.000Hz hızını koruyarak hem kablolu hem de kablosuz modlar sunuyor. Tek bir şarjla 350 saate kadar oyun süresi ile haftalarca rekabet imkânı tanırken, 16.000 DPI sensörü hassas ve hızlı hareket sağlıyor. Alienware AW610M RGB Oyun Faresi 1.999₺'den satışa sunulmuş durumda.

Bu oyun faresi, performanstan ödün vermeden 1.000Hz hızını koruyarak hem kablolu hem de kablosuz modlar sunuyor. Tek bir şarjla 350 saate kadar oyun süresi ile haftalarca rekabet imkânı tanırken, 16.000 DPI sensörü hassas ve hızlı hareket sağlıyor. Alienware AW610M RGB Oyun Faresi 1.999₺'den satışa sunulmuş durumda. Alienware AW410K RGB Oyun Klavyesi: Alienware AW410K, 100 milyon tuşa basma ömrüne sahip endüstri lideri Cherry MX mekanik anahtarlara sahip. N-tuş rollover ile anti-ghosting ve sağlam bir metal plaka gövdesi sunarak olağanüstü bir oyun deneyimi sağlıyor. Klavye ayrıca diğer çevre birimleriyle rahat bağlantı sağlayan entegre USB geçişine sahip. Alienware AW410K RGB Oyun Klavyesi 3.099₺ olarak fiyatlandırılmış durumda.

Alienware'in Türkiye'ye gelişiyle birlikte, oyuncular artık en sevdikleri oyunlara benzersiz performans ve sürükleyicilik sunan en üst düzey teknoloji ve çevre birimleriyle hükmedebilecekler.