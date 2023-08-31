Alienware'den Bir İlk: 500Hz Yenileme Hızına Sahip Oyun Monitörü!

Alienware, 500Hz yenileme hızına sahip, AMD FreeSync™ Premium destekli dünyanın en hızlı IPS oyun monitörü olduğunu iddia ettiği AW2524HF'yi tanıttı.

En son teknolojiyi arayan oyuncular için tasarlanan bu monitör, yüksek hızlı oyunlar için olağanüstü hareket netliği ve yanıt hızı vaat ediyor. Bu monitör, en yeni AMD bileşenleri de dâhil olmak üzere modern GPU'larla uyumlu olarak geliyor.

Alienware AW2524HF Ne Avantajlar Sağlıyor?

Hızlı IPS panelde 500Hz yenileme hızı (varsayılan 480Hz) ile olağanüstü hız ve hareket netliği sunan AW2524HF, AMD FreeSync™ Premium ve VESA AdaptiveSync sertifikası ile hızlı aksiyon oyunlarında bile akıcı ve yırtılmasız bir oyun deneyimi sağlıyor.

Hızlı IPS panel, %99 sRGB renk kapsamı ile TN panelleri aşarak tüm açılardan tutarlı görseller ve canlı renkler sağlarken, HDR10 ile HDR içeriği destekliyor ve TÜV sertifikalı ComfortView Plus teknolojisini içeriyor, bu da uzun ve rahat oyun oturumları için renk doğruluğundan ödün vermeden mavi ışığın zararlı etkilerini azaltıyor.

Monitör, masanızı düzenli tutmak için dâhili bir hareketli kulaklık yuvasıyla geliyor ve Altıgen tabanı yerden tasarruf sağlarken, yükseklik işaretleriyle özelleştirilebiliyor, böylece oyun kurulumunuzu tercihlerinize göre uyarlamanıza olanak tanıyor.

Alienware AW2524HF Fiyatı

Alienware'in 500Hz yenileme hızına sahip oyun monitörü AW2524HF, 12 Eylül 2023'te 649,99 dolar fiyat etiketiyle Dell.com'da satışa sunulacak.

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