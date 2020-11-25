AliExpress, WeTV ve Daha Birçok Uygulama Yasaklandı!

Hükümet tarafından alınan kararla birlikte Çin merkezli mobil uygulamalar birer birer yasaklanmaya başlandı. Bu uygulamaların içerisinde AliExpress, WeTV gibi gibi popüler uygulamalar yer aldı.

AliExpress, WeTV ve Benzeri Uygulamalara Yasak Getirildi!

Son zamanlarda güvenlik ve gizlilik sağlama konusunda uygulamaların yeterince güvenilir olmadığını dile getiren ve buna yönelik adımlar atarak gündeme gelen Hindistan, Çin merkezli mobil uygulamaların büyük bir kısmını yasaklamaya başladı. Hükümet, yasaklanan mobil uygulamaların Hindistan ve vatandaşlarını nasıl bir tehlikeye attığını belirtmesine rağmen yasaklar ulusal güvenlik kapsamında getirildi. Bu mobil uygulamaların içerisinde vatandaşların sık sık kullandığı popüler uygulamalar yer aldı.

Hindistan’da yasaklanan mobil uygulamalar şunlar oldu:

• AliSuppliers Mobile App

• Alibaba Workbench

• AliExpress

• Alipay Cashier

• Lalamove India

• Drive with Lalamove India

• Snack Video

• CamCard

• CamCard - BCR (Western)

• Soul

• Chinese Social

• Date in Asia

• WeDate

• Free dating app-Singol, start your date!

• Adore App

• TrulyChinese - Chinese Dating App

• TrulyAsian - Asian Dating App

• ChinaLove: dating app for Chinese singles

• DateMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online

• AsianDate: find Asian singles

• FlirtWish: chat with singles

• Guys Only Dating: Gay Chat

• Tubit: Live Streams

• WeWork China

• First Love Live- super hot live beauties live online

• Rela - Lesbian Social Network

• Cashier Wallet

• MangoTV

• MGTV-HunanTV official TV APP

• WeTV - TV version

• WeTV - Cdrama, Kdrama&More

• WeTV Lite

• Lucky Live-Live Video Streaming App

• Taobao Live

• DingTalk

• Identity V

• Isoland 2: Ashes of Time

• BoxStar (Early Access)

• Heroes Evolved

• Happy Fish

• Jellipop Match-Decorate your dream island！

• Munchkin Match: magic home building

• Conquista Online II

AliExpress'in ve diğer hizmetlerin web sürümlerinin de Hindistan'da da engellenip engellenmeyeceği henüz belli değil. Yasakların yalnızca mobil uygulamalarla mı sınırlı olacağı yoksa hizmetler tamamen erişilemez hale mi geleceği şimdilik bilinmezliğini koruyor.

Siz Hindistan'ın uyguladığı yasaklar hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.