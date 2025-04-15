Alırken 2 Kere Düşünün: En Çok Yolda Kalan Otomobiller Belli Oldu!

Bir otomobili satın almadan önce kullanıcı yorumlarını inceleyip bu otomobilin sorunsuz olup olmadığını çözümlemeye çalışıyoruz. Zira yolda kalmak kimsenin başına gelmesini isteyeceği bir durum değil. Peki en fazla arıza yapan otomobil markaları hangileri? İşte karşınızda ADAC tarafından hazırlanmış bozulanlar listesi ve detayları...

Arıza Şampiyonları: ADAC 2024 Verilerini Açıkladı!

Almanya’nın en büyük otomobil kulübü ADAC, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca sürücünün en büyük korkusuna dair tabloyu güncelledi: "Yolda kalmak." 2024 Arıza İstatistikleri raporu, hem sürücülerin gönlünü fetheden hem de yolda hüsrana uğratan markaları ve modelleri tek tek gözler önüne serdi. Yani kimin dost kimin yolun ortasında veda eden düşman olduğu ortaya çıkmış oldu.

ADAC, Almanya'da kayıtlı 160 binden fazla araç arızasını analiz ederek, 2014 ile 2021 model yılları arasında en çok sorun çıkaran ve en az sıkıntı yaşatan modelleri listeledi. Değerlendirmede, her modelin ne sıklıkla yardım çağırdığına bakıldı. Bu analiz yalnızca marka prestijiyle değil, gerçekten sahada nasıl performans gösterdiğiyle ilgilendiği için sürücüler açısından altın değerinde.

Raporda öne çıkan detaylar arasında; BMW 1 Serisi, Audi Q5 ve Mercedes GLC gibi Alman premium modellerin güven vermeye devam ettiği görülüyor. Bu araçlar hem sağlamlık hem de az arıza çıkarmalarıyla dikkat çekiyor. Öte yandan, Fiat 500, Renault Zoe ve Ford S-Max gibi modeller ise çeşitli yaş gruplarında sık sık yolda bırakmaları nedeniyle sınıfta kaldı. Özellikle elektrikli modellerin batarya temelli problemleri, teknolojinin her zaman sorunsuz işlemediğini bir kez daha gösterdi.

Arızaların çoğunluğu akü kaynaklı olurken, start-stop sistemlerinden kaynaklanan elektronik sorunlar da ciddi bir paya sahip. COVID döneminde az kullanılan araçların akülerinin daha hızlı ömrünü tamamladığı ve bu durumun istatistikleri etkilediği de belirtiliyor. Yani her şey sadece üreticiyle değil, pandemiyle de alakalı.

Sonuç mu? Her marka reklamlarında güven vaat eder, ama gerçek sınav yolda yaşanır. Eğer yeni bir araç almayı düşünüyorsanız, sadece test sürüşüne değil, ADAC’ın istatistiklerine de göz atmadan karar vermeyin. Ancak bu listede en fazla arıza yapanlar grubunda olsa da önceki sahibi veya sizin gerçekten temiz bir şekilde kullandığınız otomobillerin de yarıyolda bırakmayacaklarını bildirelim. Kısacası evet bu liste gerçek bir istatistiğe dayanıyor ancak istisnalar da olabiliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...