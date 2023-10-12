Alışveriş Platformu Morhipo Kapanıyor: İşler Boyner'e Kaldı!

Boyner Holding tarafından kurulan e-ticaret markası Morhipo, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. 2011 yılında kurulan online alışveriş platformunda giyimden kozmetiğe, ev eşyalarından elektronik aletlere kadar birçok ürünün satışı yapılıyordu.

Morhipo tarafından üyelere gönderilen mesajlar, şirketin hangi tarihte kapanacaığının bilgisini verdi. Peki Morhipo'nun kapanmasının sebebi ne? İşte haberimizin devamı...

Müşteriler Boyner'e Yönlendiriliyor!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in 2011 yılında büyük umutlarla kurduğu Morhipo, ani bir kararla kapanıyor. Şirket, üyelerine gönderdiği mesajda 17 Ekim 2023 tarihinde faaliyetlerini durduracağını bildirdi.

Gönderilen bilgilendirme mesajında "17 Ekim 2023 itibariyle faaliyetlerimize Boyner.com.tr'de devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. Görünen o ki Morhipo üyeleri bundan sonra alışverişlerini Boyner üzerinden yapmak zorunda kalacak.

2020 yılında Boyner Büyük Mağazacılık ile birleşen Morhipo'nun tüm hakları Boyner'e geçmişti. Dolayısıyla online alışveriş platformunun üyeleri, Boyner ile iletişimde kalmaya ve alışveriş yapmaya devam edecek.

Cem Boyner'in şirketin online satışlarda artış gösterdiğini söylemesinin ardından gelen bu kapanma kararı, hem müşterileri hem de diğer mağazaları şaşkına uğrattı.

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