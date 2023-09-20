Ticaret Bakanlığı Alışveriş Sitelerindeki Yorumlara Düzenleme Getiriyor!

Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetini azaltmak için "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” adıyla bir kılavuz yayınladı. Kılavuzda yer alan bazı maddeler hem alışveriş sitelerini hem de alışveriş yapan vatandaşları ilgilendiriyor.

Buna göre alışveriş sitelerinde tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen ve manipüle eden yorumlara yasak gelecek.

Yalnızca Satın Alınan Ürün Hakkında Yorum Yapılabilecek!

Kılavuzda yayınlanan maddelere göre yalnızca satın alınan ürün hakkında yorum yapılabilecek. Yani bir kişi almadığı bir ürün veya hizmet hakkında herhangi bir yorumda bulunamayacak. Böylece müşteri memnuniyeti daha şeffaf bir şekilde yansıtılmış olacak.

Reklam Kurulu Tarafından Tüketicilerimizin Mağduriyetlerinin Engellenmesi Amacıyla “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” Hazırlandı



(19.09.2023) pic.twitter.com/uqcCm8T0k7 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) September 19, 2023

Yapılan tüm yorumların sıralanma şekli de önemli olacak. Bundan sonra üst sıralarda çoğunlukla olumlu yorumların gösterilmesi engellenecek.

Tüm yorumlar en az bir yıl süre ile herhangi bir sıralama müdahalesi yapılmadan görünecek. Ayrıca yorum puanı gibi faktörler de satıcı veya sağlayıcıya göre objektif şekilde yayınlanacak.

Özellikle satıcının ürünü eksik veya kusurlu göndermesi, teslimat veya paketlemede sorunlu olması gibi olumsuz yorumların kaldırılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Bu konuda bilhassa yemek siteleri bir hayli dikkatli olmak zorunda. Çünkü teslimat hakkında yapılan yorumlar kaldırılamayacak.

İşte Ticaret Bakanlığının alışveriş sitelerindeki yorum düzenlemeleriyle ilgili açıklaması:

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, ihtiyaç ve fayda/maliyet kıstaslarından oluşan satın alma karar alma süreçlerini açık ve anlaşılır olmayan ifade ya da tasarımlarla manipüle eden, kötü niyetli satıcı veya sağlayıcılar tarafından yayımlanan muvazaalı değerlendirmelerle tüketicilerimizi aldatan, gerçeği yansıtmayan ya da varlığı ispatlanamayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamalar yasaklanarak, haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz’un açıklığa kavuşturduğu düzenlemeler sayesinde, tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına imkan sağlayan sektör temsilcilerine bir mal veya hizmeti gerçekten satın almış tüketici değerlendirmelerinin nasıl ve ne şekilde yayımlanması konusunda yol gösterilmiş olmanın yanı sıra tüketicilerin internet ortamında sunulan bu bilgilere olan güvenlerinin sarsılmasına yol açan uygulamalara da son verilmesi amaçlanmaktadır.”

Peki siz bu düzenlemeyi nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.