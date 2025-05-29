Trafikte Bunları Yapanın Gözünün Yaşına Bakılmayacak: Ağır Cezalar Yağacak

Ülkemizde trafik magandaları, yoğun trafikte hız yapan, makas atan, motor sıkıştıran ve kuralları hiçe sayan ciddi bir kesim varken TBMM Adalet Komisyonu devreye girdi ve yeni bir karara imza attı. Artık kuralları ihlal edenler yalnızca para cezasına çarptırılmayacak. İş hapis cezasına ve ehliyetin tamamen iptal edilmesine kadar gelecek.

İhlaller kademeli olarak daha yüksek cezalandırmalara tâbi tutulacak. Örneğin kırmızı ışık ihlali ilk seferde 5 bin TL olacak, ancak bu davranışta ısrar edenler 80 bin TL'ye kadar ceza alabilecek.

Alkollü Araç Kullananlara 150 bin TL Ceza

Bundan böyle alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananların gözünün yaşına bakılmayacak. Uyuşturucu etkisindeyken trafiğe çıkan sürücülere doğrudan 150 bin TL ceza verilecek ve ehliyetleri ellerinden alınacak.

0,50 promil üstünde alkolle trafiğe çıkanlar ise kademeli olarak 25 bin TL, 50 bin TL ve son ihlallerinde yine 150 bin TL ve ehliyet iptali cezasına çarptırılacak.

Ehliyeti olmadan trafiğe çıkanlara da 40 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca eğer daha önceden ehliyetleri alınmış olmasına rağmen araç kullananlar yakalanırsa 200 bin TL cezaya çarptırılacak.

Kaza Yerinden Kaçanlara Ağır Cezalar Geliyor

Türkiye'de çarpıp kaçma olaylarının meydana gelme oranı ne yazık ki çok yüksek iken, olay yerinden kaçanların sayısı da azımsanmayacak kadar yüksek. Kazada yaralanan veya hayatını kaybedenler olursa, zabıta izni olmadan olay yerini terk etme durumlarında 1-3 hapis cezası ve 2 yıllık ehliyet iptali cezası uygulanacak.

Kalan cezalar özetle: