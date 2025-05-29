Trafikte Bunları Yapanın Gözünün Yaşına Bakılmayacak: Ağır Cezalar Yağacak
Her gün pek çok trafik ihlali gerçekleşirken TBMM'den alınan yeni bir kararla bu durumların önüne geçilecek. Kuralları ihlal edenlere ağır ceza gelecek.
Ülkemizde trafik magandaları, yoğun trafikte hız yapan, makas atan, motor sıkıştıran ve kuralları hiçe sayan ciddi bir kesim varken TBMM Adalet Komisyonu devreye girdi ve yeni bir karara imza attı. Artık kuralları ihlal edenler yalnızca para cezasına çarptırılmayacak. İş hapis cezasına ve ehliyetin tamamen iptal edilmesine kadar gelecek.
İhlaller kademeli olarak daha yüksek cezalandırmalara tâbi tutulacak. Örneğin kırmızı ışık ihlali ilk seferde 5 bin TL olacak, ancak bu davranışta ısrar edenler 80 bin TL'ye kadar ceza alabilecek.
Alkollü Araç Kullananlara 150 bin TL Ceza
Bundan böyle alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananların gözünün yaşına bakılmayacak. Uyuşturucu etkisindeyken trafiğe çıkan sürücülere doğrudan 150 bin TL ceza verilecek ve ehliyetleri ellerinden alınacak.
0,50 promil üstünde alkolle trafiğe çıkanlar ise kademeli olarak 25 bin TL, 50 bin TL ve son ihlallerinde yine 150 bin TL ve ehliyet iptali cezasına çarptırılacak.
Ehliyeti olmadan trafiğe çıkanlara da 40 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca eğer daha önceden ehliyetleri alınmış olmasına rağmen araç kullananlar yakalanırsa 200 bin TL cezaya çarptırılacak.
Kaza Yerinden Kaçanlara Ağır Cezalar Geliyor
Türkiye'de çarpıp kaçma olaylarının meydana gelme oranı ne yazık ki çok yüksek iken, olay yerinden kaçanların sayısı da azımsanmayacak kadar yüksek. Kazada yaralanan veya hayatını kaybedenler olursa, zabıta izni olmadan olay yerini terk etme durumlarında 1-3 hapis cezası ve 2 yıllık ehliyet iptali cezası uygulanacak.
Kalan cezalar özetle:
- Vefat/satış/araç değişikliği işlemleri geciktirilirse: 3 bin TL
- Plakası okunmayan/değiştirilen araçların sahiplerine: 140-280 bin TL arası
- Konvoyla yol kapatma, araç takip etme ve şerit ihlali: 90 bin TL
- Saldırmak için takip, ardından araçtan inme: 180 bin TL + 60 gün ehliyete el koyma
- Sahte plaka: 140 bin TL (aynı yıl içinde tekrarı halinde 280 bin TL)
- Plakasız araç: 46 bin TL ve 60 gün trafikten men
- Takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan ticari araçlar: 75 bin TL
- Taksimetresiz taksi: 46 bin TL (cihaz ayarları düzgün yapılmadıysa ve kayıt tutulmadıysa 3-20 bin TL ek ceza)