Telefon Operatörleri Şokta: Çekmeyen Bölgelerde Ceza Yağacak!

Günümüzde mobil iletişimin en büyük sorunlarından biri hala kapsama alanı eksiklikleri. Bu konuya ilişkin dikkat çeken bir iddia yerel medyanın haberleriyle gündeme geldi. Habere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil şebekelerde hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni bir saha ölçüm sistemi geliştiriyor.

Kurulacak bu sistem sayesinde, telefon sinyalinin zayıf olduğu ya da hiç çekmediği bölgelerde detaylı incelemeler yapılacak. Ölçümler; şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal alanlar, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, kara yolları ve demir yolları gibi farklı bölgeleri de kapsayacak. Bu bölgelerde yeteri kadar iyi hizmet sağlamayan operatörlere yaptırım uygulanacak.

Operatörlere Yıllık Satış Gelirinin Binde 2'si Oranında Ceza Kesilecek

Aktarılanlara göre, yeni uygulamayla beraber mobil operatörler araştırmaların yapıldığı bölgelerde belirlenen standartlara uymadığı takdirde yaptırımlarla karşılaşabilecek. BTK’nın elde ettiği veriler sonucunda operatörlerin hizmet sunamadığı bölgeler tespit edilirse, ilgili firmalara bir önceki yılki satış gelirlerinin binde 2’si oranında idari para cezası kesilebilecek.

Saha ölçümlerini gerçekleştirecek özel firmalar ise BTK’dan yetki belgesi almak zorunda olacak. Yetkilendirme süreci için firmaların gerekli koşulları sağlamaası ve kurumdan 5 yıl geçerliliği olan saha ölçüm yetki belgesi temin etmesi gerekecek. Ayrıca, bu firmalarda görev yapacak personeller, BTK’nın eğitim sürecinden geçecek ve başarılı olanlara ayrı bir sertifika daha verilecek.

Öte yandan, ölçümlerde hata yapıldığı tespit edilirse, ilgili firmalara yetki belgesi bedelinin 20 katı kadar ceza uygulanacağı da söyleniyor. Yeni sistem ile ilgili henüz tüm detaylar netleşmemiş olsa da bu adımla birlikte Türkiye genelindeki mobil iletişim altyapısının daha şeffaf şekilde denetlenmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması bekleniyor.

Peki siz BTK'nın yeni saha ölçüm sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...