Alper Gezeravcı Dünya'ya Ne Zaman Dönüyor? Tarih ve Saat Belli Oldu!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü merakla beklenen konulardan biri. Günler önce dönmüş olması planlanan Gezeravcı'nın dönüşü toplamda 3 kere ertelenmişti. Ancak yeni yapılan açıklamalara göre Dünya'ya dönüş tarihi netleşti.

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 ekibinin dönüşleri toplamda 3 kere ertelendi. SpaceX'in yeni yaptığı açıklamaya göre bugün akşam saatlerine doğru uzay aracının dönmüş olması bekleniyor.

Alper Gezeravcı Ne Zaman Dönüyor?

Uzayda toplamda 13 farklı denet gerçekleştiren ve görevini başarıyla tamamlayan Gezeravcı ve yanında olan 3 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılıp, Dünya'ya ne zaman dönüş yapacağı günlerdir merak konusu.

SpaceX, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamayla gün ve saati paylaştı. Ax-3 ekibinin ilk olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Hemen ardından Türkiye saatiyle 17.05'te de Gezeravcı ve ekibinin dönmüş olması planlanıyor.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarından kaynaklandığını da ekledi. Dünya'ya geri dönüşün toplamda 12 saat sürmesi beklenirken, atmosfere girişin ardından sürtünme etkisiyle yavaşlayacak olan kapsülün paraşütlerinin açılması ve ardından iniş yapması bekleniyor.

Yapılacak planlı inişin ABD'nin Florida eyaletinin doğusunda yer alan Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktalasından herhangi birine yapılacağı düşünülüyor.