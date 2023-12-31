İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, SpaceX’in Eğitimini Tamamladı!

Alper Gezeravcı, Axiom Space şirketi tarafından düzenlenen Ax-3 (Axiom Mission 3) görevi kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere seçilen dört kişilik ekip arasında yer alıyor.

NASA ve ISS ortaklarının onayının ardından resmi açıklamaya göre ekip, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek olan 17 Ocak 2024 tarihli fırlatma ile ISS'e katılacak.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevine katılacak olan Alper Gezeravcı'nın eğitim sürecine dair güncel bilgileri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzaydaki Türk Rüzgarı: Alper Gezeravcı'nın Hazırlıkları Tamam!

TUA'nın açıklamasında, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Astronotumuz Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı." ifadeleri yer aldı.

Heyecana ne kadar hazırız? 🚀👩🏻‍🚀



Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı! 🇹🇷



Astronotumuz Alper GEZERAVCI ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı.✅ pic.twitter.com/G7QXO2vXaL — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 30, 2023

Alper Gezeravcı, Houston, Teksas'ta başladığı eğitimlerini tamamlayarak 17 Ocak 2024 tarihinde uzaya gönderilecek. Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca kalacak ve 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Bu tarihi misyonda Türk astronot Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli meslektaşlarıyla birlikte görev alacak. Uçuş süresi yaklaşık 14 gün olacak olan Ax-3 görevi, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkacak olan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak ve görev tamamlandığında okyanusa düşecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, öğrencilerin hazırladığı bir deneyin de bu önemli uzay görevinde yer alacağını duyurmuştu.