Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ayak Bastı! (Video)

Uzaya çıkan ilk Türk astronot olma unvanını taşıyan Alper Gezeravcı, 36 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı.

Axiom Space görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğuna başlayan 5 ulustan 4 astronot arasında ülkemizi gururlandıran Alper Gezeravcı da yer aldı.

Yolculuğunu bugün tamamlayan astronotlar, uzunca süren bir yolculuk ve devamında gelen kilitlenme sürecinin ardından nihayet Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlendi ve ayak bastı.

Uluslararası Uzay İstasyonu Canlı Yayını

Hâlihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 7 astronotun karşıladığı 4 astronot girişte bir karşılaşma merasimi ve sarılmanın ardından aralarında Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu astronotlara etrafı tanıtmaya başladılar.

Canlı yayınla seyredilebilen anlarda Axiom Space ve diğer görev yetkilileri, ayak basan astronotlar için kısa sürede resmî karşılaşma töreninin gerçekleşeceğini ve her astronotun kısa açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ayak basan yeni astronotlar hâlihazırda getirmiş oldukları yükleri istasyona taşıyor ve resmî karşılamaya hazırlanıyorlar.

Canlı yayın ve süreç hâlâ devam ettiğinden hemen yukarıdaki canlı yayın üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.