Alper Gezeravcı'nın Uzay Bileti Belli Oldu: Tam 55 Milyon Dolar!

2023'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a uçuş hedefi gerçekleşmedi. Ancak, Türk Hava Kuvvetleri pilotu Albay Alper Gezeravcı'nın, 17 Ocak'ta Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya gitmesi bekleniyor.

Bu seyahat, ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Axiom Space adlı bir şirket tarafından düzenleniyor ve şu anda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bu çalışmaları yürütüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, 14 günlük uçuş süresince biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleştirilecek olan deneylerle ilgili bilgi verdi.

Bu deneyler arasında, Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler tarafından tasarlanmış olan 13 deney de bulunuyor.

Önemli bir detay olarak, 55 milyon dolarlık toplam maliyetin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtmek gerekiyor. Bu anlamlı olay, Türkiye için büyük bir öneme sahip.

Uzay Yolculuğunun Maliyeti 1.634.578.000 Türk Lirası!

Uzaya çıkacak ilk Türk vatandaşı Albay Gezeravcı'nın katılacağı bu uçuş, Axiom Space şirketinin şu ana kadar düzenlediği üçüncü seyahat olacak ve Ax-3 adını taşıyacak.

Şirket, uçuşları Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından üretilen Falcon9 roketi ile gerçekleştirip uzay istasyonuyla birleşiyor ancak Axiom Space, Elon Musk'a ait bir şirketi değildir.

Albay Gezeravcı, bu seyahatte bir İtalyan ve bir İsveçli savaş uçağı pilotuyla birlikte olacak ve uçuş komutanı Axiom şirketinin kadrolu astronotu olacak.

Daha önceki Ax-2 seyahatine iki Suudi Arabistan vatandaşı (bir biyolog ve bir savaş pilotu) ile bir ABD'li iş insanı, Ax-1 seyahatine ise üç uzay turisti, bir ABD'li, bir Kanadalı ve bir İsrailli yatırımcı katılmıştı.