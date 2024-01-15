Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzay Programı Belli Oldu!

NASA, Türkiye'nin ilk uzay astronotu adayı Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğu programını duyurdu.

Axiom Görevi 3 (Ax-3), 17 Ocak 2024 Perşembe gecesi saat 01.11'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek. Bu fırlatma görevinde, Alper Gezeravcı dahil dört kişilik ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönlendirilecek.

Görev takvimi aşağıdaki gibi planlandı:

16 Ocak 2024

Kaliforniya'da Emblem Akademisi için eğitim uçuşu etkinliği düzenlenecek. NASA mühendisleri ve önemli isimler, basın toplantısı için bir araya gelecek. Toplantıya, NASA ve SpaceX'in liderleri ile ABD Uzay Kuvvetleri'nden bir uzman da katılacak.

17-18 Ocak 2024

Ekip, 17 Ocak'ta son hazırlıklarını tamamlayacak. Axiom ve SpaceX'in ortak yayını, 17 Ocak gece saat 23.15'te gerçekleştirilecek. NASA canlı yayını, 00.45'te başlayacak ve NASA+, NASA Television ve ajansın resmi internet sitesinden izlenebilecek.

19 Ocak 2024

NASA'nın kilitlenme yayını 11.30'da başlayacak. Saat 13.15'te Ax-3 görevi kapsamında fırlatılan araç, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenecek. Kilitlenmeden 1 saat 45 dakika sonra mekik açılacak ve daha sonra ekip ISS'te karşılanacak.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türkiye'nin uzay programına önemli bir katkı sağlayacak. Bu yolculuk, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirecek ve uzay alanındaki çalışmalarının önünü açacak.