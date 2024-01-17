İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Ertelendi!

Alper Gezeravcı'nın katılacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) adlı uzay yolculuğu, mürettebatın uzay yolculuğu ertelendi.

Bu gelişme üzerine Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı'nın ne zaman uzaya gideceği merak konusu oldu. 01.11 tarihinde planlanan Türkiye'nin uzay yolculuğu, hava koşulları nedeniyle yarın 00.50'ye ertelendi.

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, "Araçtaki kontrolleri ve veri analizleri tamamlamamız için bize ek süre verin..." denildi.

Uzay yolculuğu, SpaceX firmasının Falcon 9 roketi ile gerçekleştirilecekti. Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı mürettebatın uzay yolculuğu, en uygun hava şartlarının yarın 00.50'de olacağı öngörüsüyle ertelendi.

Bu durum, uzay yolculuğunun neden ertelendiği sorularını beraberinde getirdi.