Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Yeni Fotoğraflar Paylaştı!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sorunsuz bir şekilde bilimsel deneyleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinden deneylerini sürdürecek olan Alper Gezeravcı, bu süreçlerin nasıl gerçekleştiğine ve Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinden Dünya'nın nasıl gözüktüğüne dair bir dizi fotoğraf paylaştı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın resmî X hesabı üzerinden paylaşılan fotoğraflarda Alper Gezeravcı'nın 14 gün boyunca gerçekleştireceği 13 deneyden biri olan CRISPR - Gem deneyinin üzerinde çalıştığı belirtildi.

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Fotoğrafları

Alper Gezeravcı'nın Üzerinde Çalıştığı CRISPR - Gem Deneyi Nedir?

Bu deney, genetik mühendislik yöntemlerinden bir devrim olan Crispr tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı amaçlıyor.

CRISPR, genler üzerinde değişiklik yapma imkanı tanıyan bir teknik. Projede, bitkilerde uzay ve Dünya koşullarında genetik değişiklikler test edilerek, CRISPR tekniğinin uzayda ne kadar etkili olduğu ilk defa araştırılacak.

Elde edilen sonuçlar, uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasına yönelik önemli bilgiler sunacak, böylece insanlığın uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlanacak.

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