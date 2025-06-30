Çok Beklendi Ama Değdi: Altay Tankı Teslimatları Başlıyor!

Türk savunma sanayisinin en dikkat çekici projeleri arasında yer alan Altay Tankı için teslimat vakti geldi. Geçtiğimiz günlerde teslimat takviminin netleşmesiyle birlikte ilk teslimatların nereye yapılacağı da belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Altay Tankında Teslimat Takvimi Netleşti!

Türkiye'nin ana muharebe tankı ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Altay tankında seri üretim süreci resmen başladı. Ağustos 2024 itibarıyla ilk üç tankın teslim edilmesinin ardından üretim ve teslimat süreci belirlenen takvime göre kademeli olarak devam edecek.

Toplamda 250 adet Altay tankının Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. T1 konfigürasyonundaki ilk 85 tankın teslimatları 2024 sonuna kadar 11 adetle devam edecek. 2025 yılı içinde 41 tank daha envantere girecek ve ardından takip eden dönemde 30 tankın daha teslim edilmesiyle birlikte T1 versiyonu tamamlanacak.

T2 konfigürasyonundaki 165 tank ise 2028 yılı itibarıyla orduya teslim edilecek. Bu versiyon gelişmiş zırh, aktif koruma sistemi ve yerli alt sistemlerle donatılacak. Altay tanklarının üretim üssü olan Zırhlı Araç Üretim Tesisi’nin ise 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor.

Tesiste aylık 8 adet Altay tankı ve 10 adet ALTUĞ 8x8 zırhlı muharebe aracı üretilecek. Bu kapasite sayesinde Türkiye'nin modern zırhlı birlik ihtiyacı kısa sürede karşılanacak. Ayrıca 2026’dan itibaren Altay tanklarında BMC Power tarafından geliştirilen yerli güç grubu kullanılacak. Böylece motor ve transmisyon sistemleri tamamen yerli imkanlarla sağlanarak dışa bağımlılık önemli ölçüde azaltılacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...