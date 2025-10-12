Altay Tankları TSK Envanterinde: İlk Seri Teslimata Günler Kaldı!

Yerli tank projesi Altay’da seri üretim süreci başlatıldı ve ilk teslimat tarihine artık günler kaldı. Ankara’daki yeni üretim tesisinden çıkacak ilk seri üretim tankları Ekim ayı içerisinde belirlenen tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

İlk Seri Teslimat 28 Ekim 2025’te Yapılacak!

Altay projesinde uzun süren AR-GE ve prototip süreçlerinden sonra, fabrika hattı üretime geçti. Artık tank gövdeleri, zırh modülleri ve sistem bileşenleri ardı ardına montaj hattında birleşiyor. İlk sevkiyat sembolik anlamda da olsa 28 Ekim 2025’e planlandı.

İlk teslim edilecek tanklarda tamamen yerli motor olmayabilir başlangıçta bazı alt sistemler ithal destekli olacak. Ancak, planlanan takvime göre ilerleyen yıllarda BATU güç grubu ve diğer yerli teknolojilerin ağırlığı artacak. İlk dört yıl içinde toplam 85 adet T1 modeli tank teslim edilmesi hedefleniyor.

Bu süreç sadece savunma sanayisindeki teknik başarıyı temsil etmekle kalmıyor aynı zamanda yerli üretim kapasitesinin dışa bağımlılıktan uzaklaşması için büyük bir adım. 28 Ekim’de gerçekleşecek teslimat hem sembolik hem operasyonel açıdan önemli bir dönemeç olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...