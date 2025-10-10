Gizli Belgeler Sızdırıldı! MiG-29K Savaş Uçaklarında Büyük Kriz!

Yapılan siber saldırılar sonrasında Hindistan'ın MiG-29K savaş uçaklarıyla ilgili gizli belgeler ortaya çıktı. Bu noktada MiG-29K uçaklarındaki büyük bir krizde gündeme gelmiş oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hindistan Donanması’nda Kriz: MiG-29K Uçaklarındaki Rus Radarlar Sınıfta Kaldı!

Hacker grubu Black Mirror Hindistan Donanması’na ait MiG-29K ve MiG-29KUB savaş uçaklarında kullanılan Zhuk-ME radar sistemine dair çarpıcı belgeleri sızdırdı. Rusya’nın devlet savunma sanayii kuruluşu Rostec ile bağlantılı kaynaklardan alındığı belirtilen bu belgeler radarların beklenen performans seviyelerine ulaşamadığını ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğinde yeni bir krize neden olduğunu gözler önüne serdi.

Sızdırılan “Zhuk-ME Radarının Güvenilirliği ve Performansı Raporu” radarın arızalar arası ortalama çalışma süresinin (MTBF) sözleşmede belirtilen 150 saat yerine yalnızca 60 ila 97 saat arasında kaldığını ortaya koydu. 2016-2018 yılları arasındaki raporlara göre radarların sık sık devre dışı kalması nedeniyle uçuş görevleri iptal edildi ve Hintli yetkililer Rusya’ya resmi şikayet notları iletti.

Belgelerde onarımların geciktiği ve bazı parçaların tekrar arızalandığı detayları da yer alıyor. Daha da çarpıcı olan iddia ise radar testlerinde kullanılan uçuş verilerinin manipüle edilmesi. Rapor Rus tarafının güvenilirlik hesaplamalarında “sahte radar modülleriyle yapılan uçuş sürelerini” dahil ettiğini öne sürüyor. Bu durumun istatistikleri yapay biçimde yükselterek sistemin gerçek yetersizliklerini gizlediği ifade ediliyor.

Belgede açıkça “Gerçek gösterge, Zhuk-ME radarının fiili güvenilirliğini yansıtamaz.” ifadesi bulunuyor. Sızdırılan yazışmalar radarın üreticisi NIIR Phazotron ve Rostec iştiraki KRET gözetiminde çeşitli modernizasyon çalışmalarının denendiğini ancak geliştirme maliyetlerinin kim tarafından karşılanacağı konusunda taraflar arasında belirsizlik yaşandığını da ortaya koyuyor.

Hindistan bu radarların yeniden üretilmesini talep ederken Rusya’nın yanıtı “finansal sorumluluk net değil” yönünde oldu. Sonuç olarak, Mayıs 2019’da Hindistan Donanması Zhuk-ME radarını MiG-29K/KUB uçaklarının onaylı bileşen listesinde resmen devre dışı bıraktı.

Black Mirror grubunun sızdırdığı belgeler Rusya’nın savunma ihracatında güvenilirlik krizinin derinleştiğini ve Hindistan’ın gelecekte Batı menşeli veya yerli radar sistemlerine yönelebileceğini işaret ediyor. Bu gelişme iki ülke arasındaki en maliyetli askeri programlardan birinde ciddi güven bunalımına neden olmuş durumda.