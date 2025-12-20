Altay Tanklarına Sarsılmaz İmzası: SAR 127 MT Hazır!

Türk savunma sanayiinin en kritik projelerinden biri olan Altay tankıyla ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Tankların vurucu gücünü oluşturan alt sistemlerde yapılan millileştirme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Yapılan son teslimatlarda tankların üzerindeki o detay dikkatlerden kaçmadı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Altay Tanklarında Yerli Detay: Sarsılmaz SAR 127 MT Göreve Hazır!

28 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen törenle envantere giren Altay Ana Muharebe Tankı, artık yerli silah sistemleriyle sahada boy gösteriyor. Teslim edilen tankların tamamında Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) kapsamında SARSILMAZ tarafından üretilen SAR 127 MT ağır makineli tüfeğin standart olarak yer aldığı resmen doğrulandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede tüm kalifikasyon ve zorlu kabul testlerini başarıyla tamamlayan sistemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi. Daha önce deniz ve hava platformlarında da kullanılan SAR 127 MT’nin Altay tanklarına entegre edilmesiyle birlikte zırhlı birliklerin ateş gücünde dışa bağımlılık tamamen sona erdirilmiş oldu.

Teknik detaylara bakıldığında SAR 127 MT, 12.7×99 mm NATO mühimmatı kullanarak sahada üstünlük sağlıyor. Tam ve yarı otomatik atış modlarına sahip olan sistem, sağ ve sol mühimmat besleme seçenekleriyle her türlü kule yapısına uyum sağlayabiliyor.

Özellikle Hızlı Namlu Değiştirme (QCB) özelliği sayesinde, yoğun çatışma ortamlarında operasyonel sürekliliğin kesilmemesi hedefleniyor. Ayrıca sistemin, BEST Defence üretimi kulelerle tam uyumlu çalıştığı da aktarıldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...