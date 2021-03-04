Apple, Alternatif App Store Ödeme Seçeneklerine İzin mi Verecek?

Arizona Temsilciler Meclisi, Apple'ın alternatif App Store ödeme seçenekleri eklenmesine izin vermesini gerektirebilecek bir tasarı hazırladı. Epic Games ile Apple arasındaki devamlı gerilimin ana nedeni olan üçüncü taraf ödeme seçeneğine karşı teknoloji devi uzun bir zamandır direniyor ancak şirket hazırlanan tasarının hayata geçirilmesi ile geliştiricilere bu tür bir seçenek sunmak zorunda kalabilir.

Alternatif App Store Ödeme Seçenekleri Kullanılabilecek mi?

Arizona Temsilciler Meclisi, Apple'ın resmi uygulama mağazasında alternatif ödeme yöntemlerinin eklenmesine izin vermesini gerektirebilecek bir tasarı hazırladı. Apple'ın ısrarla karşı geldiği alternatif ödeme yöntemi, iOS uygulama geliştiricilerinin umutlanmasını sağladı çünkü şirket, uzun bir süredir battle royale türündeki Fortnite oyununun arkasındaki isim Epic Games'in bu sebeple açtığı davalara karşı savunma yapıyordu.

The Verge'in haberine göre yeni tasarı 31'e 29 olarak sonuçlandı. Teknoloji devi Apple'ın uygulama geliştiricilerini kullanmak zorunda bıraktığı birincil ödeme seçeneğini kullanmak artık zorunlu olmayabilir.

Arizona'nın HB2005 mevzuatı, uygulama mağazasına eklenen bir uygulamanın geliştiricilerinin tercih edilen bir ödeme sistemini kullanmasına olanak tanıyabilir. Bu mevzuat, Apple ve Google gibi şirketlerin uygulama içi satın alımları ve uygulama geliştiricilerinden komisyon ücreti kesme gibi imkanlarının önünü keserek şirketlerin para kazanmasına büyük bir engel oluşturuyor. Tasarının Arizona Valisi Doug Ducey'e gönderilmeden önce onay alması için öncelikle eyalet senatosuna gönderilmesi bekleniyor.

Tasarı, Arizona'daki uygulama geliştiricilerinin bir kullanıcıdan gelen ödemelerin önemli bir kısmını App Store gibi uygulama mağazalarına sahip şirketlere vermenin gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Bu her ne kadar Arizona'daki uygulama geliştiricilerini kapsıyor olsa da Arizona dışındaki geliştiricilerin bu eyaletteki kullanıcılardan aldığı ödemelerden Apple ve Google'a komisyon ücreti vermek zorunda olup olmadığı henüz belli değil.

Apple, yeni tasarı ile ilgili henüz bir yorum yapmadı ancak şirket, Protocol'e göre geçen hafta tasarıya karşı lobi yaptı. Apple, kendi lobicisi Rod Diridon'u bu tasarıyla ilgilenmesi için görevlendirmesinin yanı sıra Arizona Valisi Doug Ducey'in eski Genelkurmay Başkanı ve Arizona Temsilciler Meclisi Sözcüsü Kirk Adams'ı da işe aldı.