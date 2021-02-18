Epic Games ve Apple Savaşı Avrupa Birliği'ne Taşındı

Epic Games ve Apple savaşı uzun bir zamandır devam ediyor. Epic, popüler battle royale oyunu Fortnite'ın App Store'dan kaldırılması ile başlayan savaşta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya'da Apple tarafına dava açmıştı. Şirket, teknoloji devine karşı açtığı savaşı şimdi de Avrupa Birliği'ne taşıyor.

Epic Games ve Apple'ın İlişkisinde Son Durum Ne?

En çok Fortnite, Unreal ve Gears of War serileri ile bilinen Epic, birkaç ay önce Apple'a komisyon ücreti vermemek için mobil oyununa kendi ödeme sistemini eklemiş ve bunun teknoloji devi tarafından tespit edilmesinin sonucunda oyunu App Store'dan kaldırılmıştı. Dünyanın en çok oynanan battle royale türündeki video oyunlarından biri olan Fortnite, Apple'ın hamlesinden sonra iOS kullanıcılarının büyük bir kısmını kaybetmişti.

Apple, iOS uygulama indirmek için alternatif bir uygulama mağazasına izin vermediğinden Epic'in de iOS kullanıcılarına ulaşmasının başka bir yolu yoktu. Şirketin elinde başvurabileceği hiçbir yöntem olmadığı için çözümü yasal süreç başlatmakta buldu. Epic, o zamandan bu zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve İngiltere'de Apple tarafına dava açtı ancak haklı bulunan genellikle teknoloji devi oldu.

Epic, davaların her zaman aynı şekilde sonuçlanmasını göz önünde tutup yenilgisini kabul etmek yerine alternatif çözümler aramaya devam etti. Uygulama geliştiricilerini ve fenomenleri tarafına çekmek, Apple'a karşı başlattığı kampanyaya katılması için harcama dahi yaptı fakat bütün bu çabalarına rağmen istediği sonuca ulaşamadı.

Epic'in açtığı son davadan da anlaşılacağı üzere şirket yeni yöntemlerin peşinden gitmeye devam ediyor. Şirketin Avrupa Birliği'ne taşıdığı konu, Apple'ın rekabet yasasına aykırı hareket etmesini içeriyor. Şirket, Apple'ın iOS işletim sisteminde Epic Games'in kendi uygulama mağazasını açmasına izin vermesi gerektiğini ve Fortnite gibi video oyunlarında doğrudan uygulama içi ödeme yapılmasına izin verilmesi gerektiğini öne sürdü.

Epic, iOS ekosistemi üzerindeki kontrolünün rakipleri rekabette geride bırakırken kendisine fayda sağladığını ve bu durumun rekabette genel olarak eşitsizlik yarattığını savundu. Şirket, Apple'ın konumunu kötüye kullanılması ve bununla rekabet yasasını ihlal ettiğini iddia etti. Bu iddialar daha önceki iddialara oldukça benzer iddialar olsa da Epic'in nasıl bir sonuçla karşılaşacağı merak ediliyor.