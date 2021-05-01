II. Elizabeth İçin Üretilen Altın Nintendo Wii Satışa Çıkarıldı

Kraliçe II. Elizabeth için yapılan 24 ayar altın kaplama Nintendo Wii eBay'de satışa çıkarıldı. İlk olarak 2009 yılında üretilen ve birkaç el değiştiren altın Nintendo Wii, fiyatıyla da merak uyandırıyor.

Kraliçe II. Elizabeth için özel olarak üretilen altın kaplamalı bir Nintendo Wii oyun konsolu, eBay'de 300.000 dolara satışa çıktı.

Satıcı Donny Fillerup'ın CNN'e verdiği demeçe göre, 2013'te çöken bir video oyun yayıncısı olan THQ, 2009'da 24 ayar altın kaplama konsolu yaptı ve reklam olması amacıyla Kraliçe'ye gönderdi.

Ancak Fillerup, Kraliçe'nin altın kaplama Nintendo Wii'yi reddettiğini iddia etti. THQ, altın kaplama konsolun üretiminden dört yıl sonra 2013'te kapandı, ancak ismi verilmeyen bir alıcı özel üretim Wii'yi içeren hisseleri satın aldı.

Özel üretim konsolları toplayan Donny Fillerup, 2017'de özel sürüm Wii'yi satın aldı. CNN'e bunun için ne kadar ödediğinden bahsetmedi.

Altın Nintendo Wii 300.000 dolara satışta

Konsolun 1 milyon dolar değerinde olduğunu, ancak daha düşük fiyattan da memnun olacağını ifade etti. Fillerup, 300.000 dolarlık satıştan elde ettiği parayla bir daire satın almayı umuyor.

Fillerup, Console Variations ile yaptığı röportajda, "Kendime bir yer satın almak istiyorum ve ihtiyacım olan fiyat 300.000 dolar. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Ayrıca bu, daha fazla insana onu satın alma fırsatı tanıyor" dedi.

Fillerup, eBay'de açtığı ilan açıklamasında konsolun çalışır durumda olduğunu söyledi. Satın alma işlemini tamamlamadan önce alıcıya -konsolun seri numarası, önceki bir sahibinden alınan belgeler ve uzmanların imzaları da dahil olmak üzere- kimlik doğrulaması sağlayacağını da iddia etti.

Fillerup CNN ile yaptığı röportajda, "Umarım sistem iyi bir oyun meraklısına gider. Umarım bir müze ya da benim kadar onunla ilgilenecek biri olur" dedi.

Bu ilan, oyun dünyası için bir ilki temsil etmiyor. NES için üretilmiş Super Mario Bros.'un hiç açılmamış bir kopyası çıtayı yükseltti.

Geçtiğimiz dönemde NES konsolu için üretilmiş mühürlü Super Mario Bros. müzayedede 660.000 dolara alıcı buldu. 1985 yılında ilk çıktığında 25 dolara mal olan oyun, birkaç önemli faktör sayesinde yarım milyon dolardan daha pahalıya satıldı.