Çok Uygun Fiyatlı Akıllı Saat Tanıtıldı! 20 Gün Pil Ömrüne Sahip

Akıllı saat pazarındaki rekabet her geçen gün giderek artarken, kullanıcılar artık uygun fiyata çok daha fazla özellik sunan cihazlar arıyor. Bu beklentiyi akıllıca değerlendiren Amazfit, yeni fiyat performans saati Bip Max'i kullanıcıların beğenisine sundu Cihaz, uygun fiyatına rağmen sunduğu üst düzey özelliklerle dikkat çekiyor. Peki, Amazfit Bip Max'in diğer özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

Amazfit Bip Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 2.07 inç

: 2.07 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 432 x 514 piksel

: 432 x 514 piksel Maksimum Parlaklık : 3000 nit

: 3000 nit Kullanım Süresi : 20 güne kadar

: 20 güne kadar Batarya Kapasitesi : 550 mAh

: 550 mAh Depolama : 4 GB

: 4 GB Ekran Kilidi ve Şifre : Var

: Var Arama Bildirimi : Var

: Var SMS Bildirimi : Var

: Var Uygulama Bildirimi : Var

: Var Sesli Not : Var

: Var Telefonumu Bul Özelliği : Var

: Var Yapay Zeka Asistanı : Var

: Var Hareketsizlik Hatırlatıcısı : Var

: Var Harita Özelliği : Var

: Var Spor Modu : 150+

: 150+ Sağlık Takip Özellikleri: Mevcut

Amazfit Bip Max'in Ekran Özellikleri Neler?

Amazfit Bip Max, 2.07 inç büyüklüğünde oldukça geniş bir AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Bu büyük ekran, saate gelen bildirimleri okumak ve menülerde hızlı bir şekilde gezinmeyi oldukça kolaylaştırıyor.

Cihazın ekranı, önceki nesil Bip 6 modelindeki 1.97 inçlik ekrana kıyasla belirgin bir şekilde artırılmış. Ancak asıl fark yaratan gelişme parlaklık kapasitesinde ortaya çıkıyor. Amazfit Bip Max bir önceki modele kıyasla tam yüzde 50 daha fazla parlaklık sunuyor.

Maksimum 3000 nit parlaklık değerine ulaşabilen ekran, doğrudan güneş ışığı altındaki kullanımda bile kullanıcılara net bir görüntü vaat ediyor. Özellikle dışarıda, açık havada spor yapanlar veya gün içinde sürekli hareket halinde olanlar (kuryeler) için bu parlaklık oranı gerçekten bir avantaj.

Amazfit Bip Max'in Şarjı Kaç Gün Gidiyor?

Gelelim akıllı saat kullanıcıların en merak ettiği konuya, yani pil ömrüne. Amazfit Bip Max, 550 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Cihaz normal kullanımda kullanıcılara 20 güne kadar pil ömrü sunuyor. Akıllı saat modunda ise kullanım süresi 7 güne kadar düşüyor. Diğer akıllı saaatlerle kıyasladığımızda, Amazfit Bip Max'in yüksek bir kullanım süresi olduğunu belirtelim.

Amazfit Bip Max'in Sağlık Özellikleri Neler?

Bip Max bir akıllı saat olmasının yanı sıra çeşitli sağlık takibi özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, yeni nesil optik sensörleri sayesinde 7/24 kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres seviyesi takibi yapabiliyor.

Akıllı saaatin, bir önceki modele göre uyku takip sistemide güncellenmiş. Cihaz uyku takip algoritması sayesinde, uyku evrelerinizi hassas bir şekilde analiz ediyor. Ayrıca saat uyku kalitenizi artırmanız için mobil uygulama üzerinden size özel, detaylı raporlar ve pratik öneriler sunuyor.

Cihazda ayrıca Kalp Atış Hızı Değişkenliği özelliği de bulunuyor. Bu özellik, vücudunuzun yoğun antrenmanlarda verdiği tepkiyi analiz ederek, aşırı antrenman yapıp yapmadığınızı size bildiriyor.

Amazfit Bip Max'in Spor Özellikleri Neler?

Sporseverler için Amazfit Bip Max'de 150'den fazla farklı antrenman modu bulunuyor. Cihaz, yeni eklenen Hibrit Antrenman seçeneği sayesinde ise farklı spor disiplinlerine ait hareketleri tek bir antrenmanda birleştiren kullanıcıların yaktığı kalori ve performansı daha doğru ölçülüyor.

Bip Max'de sadece amatör sporcuları değil profesyonel sporcuları da hedefleyen özellikler bulunuyor. Cihazın Zeep isimli uygulaması üzerinden roto planlama özelliğini kullanarak, antrenman yapacağınız güzergahları belirleyebiliyorsunuz.

Hazırladığınız güzergahlara, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak doğrudan saat üzerinden erişebiliyorsunuz. Özellikle ormanlık alanlardaki yürüyüşlerde veya telefonunuzun çekmediği yerlerde, bu çevrimdışı haritalar sayenizde kaybolmadan yolunuzu bulabilirsiniz.

Amazfit Bip Max'in Tasarımı Nasıl?

Tasarım detaylarına baktığımızda Bip Max'in diğer Amazfit saatlerdeki sportif ve zarif çizgiyi koruduğuunu görüyoruz. Cihaz, her kullanıcının zevkine hitap edebilmek adına gri, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Ayrıca cihazın, 5 ATM su basıncına kadar dayanılık sertifikası olduğunu da belirtelim.

Amazfit Bip Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Amazfit Bip Max, Amerika pazarında 99.90 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 4 bin 554 TL'ye tekabül ediyor. Cihaz, Türkiye'de satışa sunulduğu taktirde, ek vergileri de hesaba katarsak fiyatının 6-7 bin TL civarında olacağını tahmin ediyoruz.

Amazfit Bip Max Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Amazfit Bip Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Amazfit'in çeşitli akıllı saat modelleri ülkemizde satılıyor. Bu sebeple yeni akıllı saatin, ilerleyen dönemlerde Türkiye'de de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Amazfit Bip Max'in bütçesini yormadan premium özelliklere sahip bir akıllı saat arayanlar için oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Cihazın sunduğu gelişmiş sağlık takibi özellikleri, 150'den fazla spor modu ve 20 günlük kullanım süresi öne çıkan özellikleri arasında. Akıllı saatin tüm bu özellikleri uygun bir fiyata sunması ise onu rakiplerden ayıran en önemli nokta. Tüm bunları göz önüne aldığımda, Bip Max'in yeni bir akıllı saat almak isteyenler için uygun bir alternatif olduğunu söyleyebilirim.