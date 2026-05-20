Apple, 2025’te Resmen Temizlik Yaptı! Reddedilen Uygulama Sayısı Açıklandı

Apple, mobil uygulama mağazası App Store’un güvenliğiyle ilgili dikkat çeken yeni veriler paylaştı. Şirketin açıkladığı istatistiklere göre yalnızca 2025 yılı içerisinde milyonlarca uygulama başvurusu yapılırken, yine milyonlarca uygulama çeşitli nedenlerle reddedildi. Apple ayrıca yüz binlerce geliştirici hesabını kapattığını da açıkladı. İşte paylaşılan veriler...

2025’te App Store’a Kaç Uygulama Başvurusu Yapıldı?

Apple’ın kısa süre önce paylaştığı istatistiklere göre teknoloji devi, kendi ekosistemindeki cihazların güvenliğini yüksek seviyede tutmak için yoğun inceleme süreçlerini sürdürüyor. Verilere göre firma, geçtiğimiz yıl App Store için 9,1 milyondan fazla uygulama yayınlama başvurusu aldı.

Bilindiği üzere App Store’daki uygulamalar doğrudan yayınlanmıyor. Geliştiriciler uygulamalarını önce Apple’ın onay sürecine gönderiyor ve şirketin incelemesinden geçen uygulamalar kullanıcılara sunuluyor. Apple ise bu süreçte uygulamaların hem kendi politikalarına hem de güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını detaylı şekilde kontrol ediyor.

Elbette şirket yalnızca uygulama kabul etmiyor. Aynı zamanda milyonlarca başvuruyu da reddediyor. Peki Apple, 2025 yılında kaç uygulama başvurusunu geri çevirdi?

Apple, Kaç Uygulamayı Reddetti?

Verilere göre şirket, App Store inceleme kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 milyondan fazla başvuruyu reddetti. Bunların 1,2 milyondan fazlasını yeni uygulama başvuruları oluştururken, yaklaşık 800 binini mevcut uygulamalar için gönderilen güncellemeler oluşturdu.

Yani Apple yalnızca yeni uygulamaları değil, mevcut uygulamalara gelen güncellemeleri de detaylı şekilde inceliyor. Örneğin bir uygulamaya eklenen yeni bir özellik şirketin kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilebiliyor.

Kötü niyetli geliştiricilerin yöntemlerini sürekli geliştirdiğini belirten Apple, bu nedenle çok katmanlı güvenlik sistemlerini düzenli olarak güncellediğini açıkladı. Şirket kötü amaçlı uygulama ve güncellemeleri tespit edip engellemek için insan denetimiyle birlikte yapay zekâ destekli teknolojilerden de yararlanıldığını ifade ediyor.

Apple, Kaç Geliştirici Hesabını Kapattı?

Peki Apple, kötü niyetli geliştiriciler de dahil olmak üzere politikalarını ihlal eden kaç hesabı kapattı? Şirketin paylaştığı verilere göre 2025 yılı içerisinde tam 193 bin geliştirici hesabı kapatıldı. Bu sayı App Store’daki güvenlik denetimlerinin ne kadar sıkı yürütüldüğünü gözler önüne seriyor. Kapatılan hesapların büyük bölümünün ise zararlı veya kullanıcıları yanıltabilecek uygulamalar yayınlamaya çalışan geliştiricilerden oluştuğu tahmin ediliyor.

Editör Yorumu

Bir yazılım geliştiricisi olarak bu konuda söyleyebileceğim tek şey Apple’ın işinin hiç de kolay olmadığı. Zaman zaman hem App Store’da hem de Android uygulama/oyun mağazası Play Store’da zararlı uygulamaların ortaya çıktığına dair haberler görüyoruz. Bu tarz durumlarda Apple ve Google tamamen başarısızmış gibi bir algı oluşabiliyor ancak paylaşılan rakamlar şirketlerin aslında büyük bir uğraş verdiğini gösteriyor.

Özellikle milyonlarca uygulama ve güncellemenin sürekli denetlendiğini düşündüğümüzde bu süreci tamamen hatasız yürütmenin ne kadar zor olduğu daha net anlaşılıyor. Umarım yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte zararlı uygulamaların mağazalara sızdığı durumları gelecekte çok daha az görürüz.