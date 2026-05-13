30 Gün Pil Ömürlü Akıllı Saat Tanıtıldı! 45 Saniyede Sağlık Özeti Veriyor

Amazfit, Cheetah 2 Pro'yu tanıtmasının üzerinden çok geçmeden serinin yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Cheetah 2 Ultra olarak adlandırılan bu model, özellikle sporla uğraşan ya da uzun pil ömrü isteyen kullanıcılara hitap ediyor. İki farklı kayışla birlikte gelen akıllı saat ayrıca yüksek parlaklık değerine de sahip.

Amazfit Cheetah 2 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,5 inç

1,5 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 480 x 480 piksel

480 x 480 piksel Maksimum Parlaklık: 3000 nit

3000 nit Pil Ömrü: 30 güne kadar

30 güne kadar Batarya Kapasitesi: 780 mAh

780 mAh Yapay Zeka Asistanı: Mevcut

Mevcut Arama Bildirimleri: Mevcut

Mevcut SMS Bildirimleri: Mevcut

Mevcut Uygulama Bildirimleri: Mevcut

Mevcut Telefonumu Bul Özelliği: Mevcut

Mevcut Zamanlama: Alarm, kronometre, pomodoro zamanlayıcı

Alarm, kronometre, pomodoro zamanlayıcı Hareketsizlik Hatırlatıcısı: Mevcut

Mevcut Ekran Kilidi ve Şifre: Mevcut

Mevcut Spor Modu: 180+

180+ Spor: Koşu antrenmanları, koşu planları, laktat eşiği, yere temas süresi takibi, akıllı rota düzeltme, tempo rehberi, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve stres seviyesi için sürekli ölçüm, uyku takibi (nefes alıp verme düzeni, uyku evreleri vb. hakkında ayrıntılı bilgi) ve sadece 45 saniyede hızlı sağlık özeti

Koşu antrenmanları, koşu planları, laktat eşiği, yere temas süresi takibi, akıllı rota düzeltme, tempo rehberi, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve stres seviyesi için sürekli ölçüm, uyku takibi (nefes alıp verme düzeni, uyku evreleri vb. hakkında ayrıntılı bilgi) ve sadece 45 saniyede hızlı sağlık özeti Sesli Not: Destekleniyor

Destekleniyor Depolama: 64 GB

64 GB LED Aydınlatma: Mevcut

Amazfit Cheetah 2 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Amazfit Cheetah 2 Ultra, 1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekran teknolojisi, derin siyahlar ve canlı bir görüntü elde etmemize imkân sağlarken yüksek parlaklık değeri ise yoğun gün ışığı altında ekranı görmemizi kolaylaştıracaktır. Bu arada ekran boyutu da bildirimleri rahat okumak, toplanan verilere hızlı bakış atmak için yeterli olacaktır.

Amazfit Cheetah 2 Ultra'nın Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Cihazın batarya kapasitesinde Cheetah 2 Pro'ya göre yüzde 44 oranında artış söz konusu. 540 mAh yerine 780 mAh batarya kapasitesiyle bizi karşılıyor. Akıllı saat modunda 30 güne kadar pil ömrü sunarken konum servisleri kullanılırken bu süre 60 saate kadar düşüyor. Cheetah 2 Ultra'nın genel olarak sporculara hitap ettiğini göz önüne aldığımızda bunun epey yüksek bir kullanım süresi olduğunu belirtelim.

Amazfit Cheetah 2 Ultra, Sporculara Neler Sunuyor?

Cheetah 2 Ultra, patika koşusu modu ile geliyor. Bu mod, zeminin düz olup olmadığı gibi faktörleri dikkate alıyor. Yani sadece hıza değil, vücudun gerçekten ne kadar zorlandığına göre performansı ölçüyor. Öte yandan aşması kolay eğimli yolları bir renkte gösterirken zor yokuşları farklı bir renkte gösteriyor. Böylece kendinizi önünüzdeki zorluklara göre ayarlayıp hareket edebiliyorsunuz.

Cihaz, koşarken enerjinizi ne kadar verimli şekilde kullandığınızı gösteriyor. Boşa güç harcadığınız sırada bunu fark edip daha iyi koşmanıza yardımcı oluyor. Bu sayede yarışın sonunda daha az yoruluyorsunuz. Akıllı saat ayrıca laktat eşiği özelliğine de sahip. Bu sınırın üzerine çıktığınızda çabuk yorulmaya başlarsınız. Cihaz, buna göre hareket etmenize olanak tanıyor.

Akıllı saat, yarışın ne kadar süre içinde biteceğini de hesaplıyor. Özellikle koşucular için kritik öneme sahip olan bu özellik, kullanıcının kendisini bitiş süresine göre ayarlamasına yardımcı oluyor. Rotanızdan sapmanız hâlinde otomatik rota belirleme sistemi devreye giriyor ve varış noktasına göre size yeni bir rota belirliyor. Bu arada akıllı saatin çevrim dışı haritalar üzerinden hızlı mola verebileceğiniz yerleri bulmanızı sağladığını belirtelim.

Amazfit Cheetah 2 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Amazfit Cheetah 2 Ultra için 599.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu miktar, güncel kurla 27 bin 250 TL'ye denk geliyor. Tabii, Türkiye'de satışa sunulduğunda ne kadar fiyata sahip olacağını öğrenmek için vergileri de hesaba katmak gerekiyor. Buna göre cihazın Türkiye fiyatı 30 bin TL civarında olacaktır.

Amazfit Cheetah 2 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Amazfit Cheetah 2 Pro, Nisan ayında tanıtıldı. O yüzden henüz Türkiye'de satışa sunulmaması normal fakat markanın Cheetah serisinin diğer modelleri şu an Türkiye'de çeşitli çevrim içi alışveriş siteleri üzerinden satın alınabiliyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni akıllı saatin de Türkiye'ye gelebileceği söylenebilir.

Editörün Yorumu

Amazfit Cheetah 2 Ultra'nın hepsi bir arada akıllı saat olduğunu düşünüyorum. Kapsamlı veri takibi sayesinde ne zaman yorulacağınıza kadar bilen bu akıllı saatin 45 saniyede kalp atış hızı, stres seviyesi, kandaki oksijen seviyesi ve nefes alıp verme hızı verilerini içeren sağlık özeti vermesi de cihazın başka bir avantajı olarak öne çıkıyor. Tüm bu artılarını göz önüne alarak giyilebilir cihaz pazarında epey ilgi çekecek bir model olduğunu söyleyebilirim.