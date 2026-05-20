Sevilen Uzay Temalı Savaş Oyununda İndirim Başladı!

Kısa bir süre önce ARK: Survival Ascended’in fiyatında büyük bir indirime giden Steam son olarak yeni bir kampanyayla karşımıza çıktı. Platform kısa süre önce sevilen uzay temalı bir savaş oyununda kayda değer bir indirim başlattı. Peki indirime giren oyun hangisi ve kampanya ne zamana kadar devam edecek?

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, Warhammer 40,000: Space Marine 2'nin yüzde 70 oranında indirim yaptı. Bu kampanya kapsamında oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.823 TL) 11,99 dolara (546 TL) kadar geriledi. İndirimin ise 3 Haziran tarihine kadar geçerli olacağını belirtelim.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Nasıl Bir Oyun?

Warhammer 40,000: Space Marine 2, üçüncü şahıs nişancı ile yakın dövüş mekaniklerini bir araya getiren uzay temalı bir savaş oyunu diyebiliriz. Oyunda genetik olarak geliştirilmiş ve ağır zırhlar giyen Space Marine isimli bir süper askeri kontrol ediyorsunuz. Buradaki temel amacınız ise galaksiyi istila eden Tyranid adlı devasa uzaylı sürülere karşı gezegenleri savunmak ve insanlığın varlığını korumak. Yani saatlerinizi harcayacağınız sürükleyici bir yapım diyebiliriz.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Türkçe Desteği Var mı?

Warhammer 40,000: Space Marine 2'nin Steam sayfasına bir göz attığımızda Türkçe dil desteğinin olduğunu görüyoruz. Kısacası oyunu satın alıp indirdiğinizde arayüzü ve altyazıları tamamen Türkçe olarak deneyimleyebileceksiniz. Fakat maalesef şu an için Türkçe seslendirme desteği yok. Burada sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi diller için seslendirme desteği bulunduğunu belirtelim.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K

: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060

: 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Düşük" ön ayarıyla 1920x1080'de 30 FPS

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700

: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070

: 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Ultra" ön ayarıyla 1920x1080'de 60 FPS

Editörün Yorumu

Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi geçtiğimiz aylarda indirime girdiğinde satın alıp denedim. Gerçekten beklentilerimi karşılayan bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Normalde savaş oyunlarını çok fazla tercih etmem fakat bu yapım benim ilgimi çekmeyi başardı. Eğer bu türe ilginiz varsa hazır indirimdeyken bir şans verebilirsiniz.