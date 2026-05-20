Kullanıcı Memnuniyeti En Yüksek Akıllı Telefon Markası Açıklandı! Apple Değil

Akıllı telefon üreticileri her yıl piyasaya sürdükleri yeni modellerde yenilikçi tasarımlar ve dikkat çekici özellikler sunarak kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Tüm bu gelişmeler ise doğrudan müşteri memnuniyetine yansıyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti anketinin 2026 sonuçları da kısa süre önce yayınlandı. Araştırmaya göre kullanıcı memnuniyeti açısından en iyi akıllı telefon markası belli oldu. İşte ayrıntılar...

Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Telefon Markaları Hangileri?

Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nin (ACSI) yaklaşık 27 bin ABD'li kullancının katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre Samsung, müşteri memnuniyeti en yüksek akıllı telefon markası oldu. Öyle ki şirket 100 üzerinden 81 puan almayı başarırken ABD’li teknoloji devi Apple ise 80 puanla ikinci sıraya yerleşti. İki üretici son birkaç yıldır aynı puanı paylaşsa da bu yıl Samsung eşitliği bozmayı başardı.

Bu arada Google ve Motorola ise 77 puanla üçüncü sırayı paylaştı. Böylece Samsung ve Apple’ın ardından kullanıcı memnuniyetinde en yüksek skora sahip diğer markalar oldular.

Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Katlanabilir Telefon Markaları Hangileri?

Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi yalnızca standart akıllı telefonları değil, katlanabilir telefon kategorisinin anket sonuçlarını da paylaştı. Samsung bu alanda da açık ara lider olmayı başardı. Güney Koreli üretici 100 üzerinden 80 puan alırken, Google 72 ve Motorola 70 puanda kaldı. Apple ise rakipleri yıllardır katlanabilir telefon pazarında yer almasına rağmen henüz ilk katlanabilir iPhone modelini bile tanıtmış değil.

Samsung'un Müşteri Memnuniyeti Neden Yüksek?

Samsung’un hem standart hem de katlanabilir telefon pazarında kullanıcı memnuniyeti açısından lider konumda olduğu net. Peki bunun arkasındaki neden ne? Kullanıcılar Samsung telefonlara neden yüksek puan veriyor?

Kaynağa göre markanın özellikle son yıllarda çıkardığı yeni Galaxy S serisi modelleri eski cihazlara kıyasla kullanıcılar tarafından daha başarılı bulunuyor. Tasarım, performans ve kamera tarafında yapılan iyileştirmelerin kullanıcı memnuniyetini ciddi şekilde artırdığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Samsung’un Galaxy AI çatısı altında sunduğu yapay zekâ destekli araçların da kullanıcılar için oldukça değerli olduğu ifade ediliyor. Özellikle günlük kullanımda oldukça fayda sağlayan bu özelliklerin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde yükselttiği aktarılıyor.

Editörün Yorumu

Bence Samsung’un düzenlenen müşteri memnuniyeti araştırmasında Apple’ı geride bırakarak zirveye yerleşmesinin en büyük nedeni kullanıcıların günlük hayatta gerçekten işine yarayan yenilikler sunabilmesi. Bir Samsung kullanıcısı olarak bu konuda şirkete kesinlikle hak vermeliyim.

Özellikle yapay zekâ tarafında Samsung’un oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Apple hâlâ birçok yapay zekâ özelliğini tüm kullanıcılarına sunabilmiş değil. Samsung ise Galaxy AI özelliklerini geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırdı. Üstelik şirketin yapay zekâ tarafını gereksiz şekilde abartmadığını da söylemek lazım.

Son yıllarda yapay zekâ dünyasındaki gelişmeler nedeniyle neredeyse her şey yapay zekâ destekli hâle geldi. Bu da beni briaz bunaltıyor. Ancak Samsung her özelliği yapay zekâ ile pazarlamaya çalışmak yerine gerçekten fayda sağlayan araçlara odaklanıyor. Canlı çeviri, gelişmiş fotoğraf düzenleme veya günlük kullanımda zaman kazandıran küçük ama etkili özellikler kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştiriyor.

Her ne kadar haberde bahsedilen araştırma ABD’de yapılmış olsa da aynı anket Türkiye’de gerçekleştirilseydi ben de Samsung’a rahatlıkla 100 üzerinden 85-90 civarında bir puan verirdim. Tam puan vermememin en büyük nedeni ise batarya performansı olurdu.

Şu anda Galaxy S25 Ultra kullanıyorum ve cihaz 5.000 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen günlük kullanımda günü zor tamamlıyor. Açık konuşmak gerekirse Türkiye’de başlangıç fiyatı 93 bin 499 TL seviyesinde olan bir telefonun bir günü rahat şekilde aşabilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle son yıllarda Çinli üreticilerin batarya konusunda ciddi ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Samsung ve Apple'a kıyasla daha yüksek kapasiteler ve daha hızlı şarj teknolojileri sunuyorlar. Tabii Samsung da tamamen yerinde saymıyor. Şirket yazılım optimizasyonları ile pil performansını geliştirmeye çalışıyor.

Mesela şubat ayında tanıtılan Galaxy S26 Ultra’nın aynı batarya kapasitesine rağmen birkaç saat daha uzun kullanım süresi sunduğu biliniyor. Ancak bu süre yine Çinli üreticiler kadar yüksek değil. Bu noktada Samsung'dan çok daha etkili iyileştirmeler bekliyorum. 2027 yılında gerçekleştirilecek müşteri memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını ise önümüzdeki yıl hep birlikte göreceğiz.