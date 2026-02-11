El Fenerli Akıllı Saat Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı (Video)

Amazfit T-Rex 3 Pro'nun 51 mm'lik versiyonu ortaya çıktı. Bir YouTube videosunda görüntülenen akıllı saatten "TRX Pro 51 mm" olarak bahsedildi ki bu da şu an hâlihazırda 44 mm ve 48 mm olmak üzere iki boyutta sunulan T-Rex 3 Pro'nun yeni 51 mm'lik versiyonuna işaret ediyor.

Amazfit T-Rex 3 Pro 51 mm Nasıl Görünüyor?

Hunter McIntyre tarafından paylaşılan son YouTube videosunda görüntülenen Amazfit T-Rex 3 Pro'nun 51 mm'lik versiyonunun 48 mm'lik diğer versiyonu ile önemli bir farklılığa sahip olduğu görülüyor. İkisi yan yana konulduğunda aradaki boyut artışı kolaylıkla fark edilebiliyor. Görüntüler, yeni akıllı saatin tasarım tarafında da önemli farklılıklarla birlikte geleceğini gösteriyor.

Saatin çerçevesi, bu yeni modelde daha da inceltilmiş gibi görünüyor. Öte yandan cihazın düğmeler üzerinde sadeleştirme odaklı bir değişikliğe gittiğini görüyoruz. Bu da bizi genel olarak daha sade ve dikkat dağıtıcılıktan uzak bir görünüme sahip cihazın beklediğini gösteriyor.

Bu videoda ayrıca T-Rex 3 Pro'nun diğer modellerinde mevcut olan el feneri özelliğine de değinildi. Ne yazık ki söz konusu özellik dışında herhangi bir detay paylaşılmadı. Yine de fikir vermesi açısından Amazfit T-Rex 3 Pro'nun (44 mm) önceki modelinin özelliklerine hızlıca bir bakış atmakta fayda var.

44,8 × 44,8 × 13,2 mm boyutlarında ve 46,8 gram ağırlığa (kayış hariç) sahip olan 44 mm'lik versiyon, 10 ATM su direncine sahip. 1,32 inç büyüklüğünde AMOLED ekran içeriyor ve 466 x 466 piksel çözünürlük, 353 PPI piksel yoğunluğu ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan cihaz, yoğun kullanımda 8 gün, normal kullanımda ise 17 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Amazfit T-Rex 3 Pro Türkiye'ye Gelecek mi?

Amazfit'in daha önce T-Rex 3 ve T-Rex Ultra da dahil olmak üzere pek çok modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Bu, cihazın belirli bir pazara sınırlı olarak sunulmaması durumunda Türkiye'ye de gelebileceğini gösteriyor. Ne var ki şu anda ne özellikleri ne de fiyat detaylı olarak paylaşılmadı. Bu da Türkiye fiyatı hakkında tahminde bulunmayı şu aşamada imkânsız hâle getiriyor.