boAt, Bütçe Dostu Akıllı Saat Tanıttı! Uyku Takibi ve Dahası

boAt, akıllı saatlerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Chrome Iris isimli yeni cihaz, her tarza hitap eden geniş renk yelpazesi ve şık ve zarif tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplarken bir yandan da sunduğu spor ve sağlık odaklı özellikler ile ön plana çıkmayı başarıyor.

boAt Chrome Iris Özellikleri

Kalınlık: 8 mm

8 mm Ekran Büyüklüğü: 1.32 inç

1.32 inç Ekran Çözünürlüğü: 466 × 466 piksel

466 × 466 piksel Maksimum Parlaklık: 1000 nit

1000 nit Her Zaman Açık Ekran (AOD): Mevcut.

Mevcut. Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve kadın sağlığı takibi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve kadın sağlığı takibi Sertifika: IP68 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

IP68 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı) Uyku Analizi: Mevcut.

Mevcut. Ek Özellikler: Birden fazla spor modu, nefes egzersizleri, Bluetooth desteği ile arama

boAt Chrome Iris, sadece 8 mm kalınlığa sahip. Bu incelik, onun bilekte kaba durmasını engellerken günlük hayatta da rahat hareket etmeye olanak tanıyor. 1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu akıllı saat, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca 1000 nit maksimum parlaklık sayesinde gün ışığı altında da ekranı kolaylıkla kontrol etme imkânı sağlıyor.

AOD (Sürekli Açık Ekran) özelliği sayesinde kolunuzu sürekli kaldırmak zorunda kalmanızı engelliyor. Bluetooth desteği sayesinde aramalar yapmayı mümkün kılan cihazın en büyük artısı ise sağlık tarafında görülüyor. Bu akıllı saat, kalp atış hızını sürekli olarak izleyerek anormal bir durum olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca kandaki oksijen seviyesini ölçer, kadın sağlığı takibini kolaylaştırır. Öte yandan uyku düzeninizi de analiz edebiliyor.

Yeni saat, çok sayıda spor modunu destekliyor. Bununla birlikte yoğun stres altında olduğunuz zamanlarda nefes egzersizleri ile size eşlik ederek sakinleşmenize olanak tanıyor. Görünümünü dilediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz cihaz, parlak altın tonu, krem rengi, griye çalan mavi, bordo ve pembe olmak üzere toplam beş farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor.

boAt Chrome Iris Fiyatı

boAt Chrome Iris için 3.499 rupi (1.682 TL) fiyat etiketi belirledi. Cihazın yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi ise olası görünmüyor. Bu marka genellikle Hindistan pazarına öncelik veriyor. Türkiye'de ise resmî distribütörü yok ancak düşük bir ihtimal de olsa biraz zaman geçtikten sonra çeşitli platformlar üzerinden ithalatçı garantili olarak satışa sunulabilir.