Amazon'a Karşı Tarihi Dava: 1 Milyar Sterlinlik Tazminat Talebi!

Birleşik Krallık'taki bağımsız perakendeciler, Amazon'un kendilerini online pazarın dışına ittiği gerekçesiyle 1 milyar sterlinlik tazminat talebiyle büyük bir toplu dava başlattı.

Yaklaşık 35,000 satıcı tarafından açılan ve İngiliz Bağımsız Perakendeciler Birliği tarafından yönetilen davada, Amazon'un Ekim 2015'ten bu yana perakendecilere ait verileri kendi ürünlerinin lansmanı için kullandığı iddia ediliyor. Ayrıca Amazon'un "satın alma kutusuna (buy box)" erişimi manipüle ederek müşterileri bağımsız perakendecilerden kendi ürünlerine yönlendirdiği öne sürülüyor.

Amazon'a Yönelik Suçlamalar Neler?

İngiliz Bağımsız Perakendeciler Birliği, Amazon'un üyelerinden her ürün için %30 komisyon aldığını ve bu verileri kullanarak daha ucuza satılan rakip ürünler çıkardığını belirtti. İngiliz Bağımsız Perakendeciler Birliği'ne göre Amazon'un bu uygulamaları Birleşik Krallık'taki bağımsız perakendecilere zarar veriyor.

İngiliz Bağımsız Perakendeciler Birliği, Londra'daki rekabet temyiz mahkemesine Amazon'a karşı iddialarını içeren belgeler sunacağını duyurdu. İBPB'nin CEO'su Andrew Goodacre, küçük işletmelerin online satış yapabilmek için Amazon'u kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Amazon'dan bir sözcü ise iddiaların temelsiz olduğunu ve yasal süreçte bunun ortaya çıkacağını belirtti. Sözcü, Birleşik Krallık'ta 100.000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin Amazon mağazasında satış yaptığını vurguladı.

2022'de Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Amazon'un kendi markalarına ve lojistik hizmetlerini kullananlara haksız avantaj sağlayıp sağlamadığını soruşturmuştu. Geçen yıl Amazon'un bağımsız satıcılara adil bir şans vermeyi kabul etmesiyle bu soruşturma kapatılmıştı.

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