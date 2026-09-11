Para Harcamanıza Gerek Yok: Doom Dahil 3 Oyun Bedava Oldu

Amazon, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlarının arasına yenilerini ekliyor. Örneğin geçen hafta Just Die Already ile War Hospital'ı bedava erişime açtı. Diğer çoğu şirketten farklı olarak bu oyunları kısa süreliğine değil, genellikle 1 ay gibi uzun süre boyunca almanıza olanak tanıyor.

Bu hafta önceki haftadan farklı olarak iki değil, üç adet (hatta Doom II'yi de ayrı oyun olarak sayarsak 4 adet) oyunu hiçbir ücret ödemeden almanızı mümkün kılıyor. Cebinizden tek bir kuruş bile çıkmadan bu oyunlara sahip olmak için hiç acele etmenize bile gerek yok. Her üçünü de almak için 1 aydan uzun süreniz bulunuyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Sunuyor?

Botany Manor

Doom + Doom II

Drop Duchy

Amazon, bu hafta Doom + Doom II, Drop Duchy ve Botany Manor dahil olmak üzere üç farklı oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bu oyunları almak için son tarih 14 Ekim 2026 olarak belirlendi. Belirtilen tarihten sonra ücretsiz oyunların arasından kaldırılacak ve bunları bedava alma imkânını kaybedeceksiniz.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak Şart mı?

Hayır, Amazon'un ücretsiz oyunları için para harcamak gerekmiyor ama Amazon Prime aboneliğine sahip olmanız şart. Bu, para harcamak zorunda olduğunuz anlamına gelebilir ama Amazon'un 30 günlük ücretsiz üyelik fırsatından yararlanırsanız hiçbir şekilde ödeme yapma mecburiyetiniz olmaz. Burada bir parantez açmakta fayda var: Abonelik yenilenmeden önce iptal etmezseniz hesaptan çekim yapılır, buna dikkat edin.

Botany Manor Nasıl Bir Oyun?

Botany Manor, 1890 yılında geçiyor. Arabella Greene isimli bir botanikçiyi yönetmekten sorumlusunuz. Arabella, botanik araştırma kitabını tamamlamaya çalışıyor. Bunun için nadir bitkilerin nasıl yetiştirildiğini araştırıyor. Bu esnada bir İngiliz malikanesini ve onun geniş arazisinde keşif yapıyoruz. Bir sürü oda ve büyük bir bahçe bizi bekliyor.

Malikanenin hemen hemen her köşesinde bir ipucu var. Kitaplar, posterler, mektuplar... Bunları toplayarak Arabella'nın kitabını tamamlamasına yardımcı oluyoruz. Yetiştirdiğimiz bitkiler gerçek olmasa da doğadaki olaylardan esinleniyor. O yüzden bazı bitkileri yetiştirmek için alışagelmiş yöntemlerin dışına çıkmamız gerekebiliyor.

Oyunun genel olarak düşük temposu var. Sizi hiç acele etmek zorunda bırakmıyor. Zamana karşı yarışma gibi bir durum söz konusu değil. Dilediğiniz zaman araştırmaya ara verebiliyor, malikaneyi ve bahçeleri gezebiliyorsunuz. Bu yönüyle yüksek tempolu oyunlardan sıkılanlar için bir nefes alma alanı işlevi görüyor.

Doom + Doom II Nasıl Bir Oyun?

Doom, 1993 yılında çıktı. Birinci şahıs nişancı oyunlarının gelişiminde kritik öneme sahip. id Software tarafından geliştirilen bu oyunun yanına 1994 yılında bir oyun daha geldi: Doom II. İkinci oyun da geliştiricinin başarısını sürdürmesine katkı sağladı. Amazon tarafından sunulan bu pakette her ikisi de var.

Her iki oyunda da basit bir amacınız var. Karşınıza çıkan düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz. Üst düzey grafikler yok çünkü oyunlar çok uzun bir süre önce piyasaya sürüldü. Eğer son zamanlarda eski oyunlara dönüp biraz nostalji yapma eğilimindeyseniz bu oyunları oynamanın tam sırası olabilir.

Drop Duchy Nasıl Bir Oyun?

Drop Duchy, kart oyunları arasında konumlanıyor. Bir yandan da roguelite türünü kapsıyor. Oyunda kaynaklar sınırlı. Hangi parçayı nereye yerleştireceğinizi düşünürken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kaynak toplarken de kalenizi korumanız ve ordunuzu güçlendirmeniz gerekiyor. Diyelim ki bu süreçte başarısız oldunuz. Her şeye en baştan başlamıyorsunuz. Önceki oyunda öğrendiklerinizi sonraki oyunda da kullanabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Amazon'un ücretsiz olarak sunduğu bu oyunların üçü de farklı kitlelere hitap ediyor. Örnek vermek gerekirse Botany Manor'ı işten eve dönüldüğünde oynanabilecek sakin ve huzur verici bir oyun olarak görüyorum. Sakin oyun sevenlerin, bulmaca türüne yeni yeni ısınmaya başlayanların seveceğini düşünüyorum.

Drop Duchy, daha kapsamlı bir oyun. Her ne kadar ilk bakışta basit gibi görünse de aslında biraz oynadıktan sonra çok kapsamlı olduğunu fark ediyorsunuz. Roguelite yapısı sayesinde tekrar tekrar oynama ihtimaliniz de oldukça yüksek. Doom ve Doom II ise elbette ki nostalji sevenlere yönelik. Doksanlı yıllarda oyun oynayan herkesin ilgisini çekeceği aşikâr.