11.753 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

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Microsoft, yalnızca Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte beş oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Çeşitli türlerdeki oyunlar sayesinde keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 13 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Borderlands 4, F1 25 2026 Edition, Surviving Mars: Relaunched ve CarX Drift Racing Online'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. EA Sports Madden NFL 27'yi ise tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor.

Söz konusu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim. Bu oyunları oynayabilmek için Xbox konsolu üzerinden oyunun sayfasına girin. Daha sonra "Yükle" butonuna basın. İndirme ve yükleme süreçleri tamamlandıktan sonra söz konusu oyunları kampanya bitene kadar oynayabilirsiniz.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Borderlands 4 Nasıl Bir Oyun?

Looter shooter türündeki Borderlands 4'te Timekeeper'dan kurtulmaya çalışırken aynı zamanda karşımıza çıkan tehlikeli düşmanları yok etmeye çalışıyoruz. Çizgi film tarzı grafiklere sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op modu da mevcut. Dolayısıyla Borderlands 4, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Co-op özelliği dört kişiye kadar destekliyor.

F1 25 2026 Edition Nasıl Bir Oyun?

F1 25, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Codemasters tarafından geliştirilen oyunda başarılı şekilde tasarlanmış araçlar ve pistler bulunuyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut. Bu mod sayesinde dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncular ile mücadele edebiliyoruz.

Surviving Mars: Relaunched Nasıl Bir Oyun?

Şehir kurmaya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Surviving Mars: Relaunched, Mars'ta insan kolonisi kurup hayatta kalmaya çalışıyoruz. Koloni kurmadan önce Mars yüzeyinde uygun bir bölge seçiyoruz. Ardından su, elektrik ve diğer kaynak altyapılarını kurarak koloninin temellerini atıyoruz. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

CarX Drift Racing Online Nasıl Bir Oyun?

CarX Drift Racing Online, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda çeşitli yarış arabaları bulunuyor. Bu arabaları istediğimiz gibi özelleştirme imkânına sahibiz. Araçların görünümünü değiştirebilir, performanslarını geliştirebilir ve sürüş özelliklerini ayarlayabiliriz. Oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar yer alıyor.

EA Sports Madden NFL 27 Nasıl Bir Oyun?

Amerikan futbolu olan EA Sports Madden NFL 27, Tiburon tarafından geliştirildi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun, başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde diğer oyuncular ile mücadele edebiliyoruz.

Editörün Yorumu

Xbox'ta kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunları daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle Surviving Mars: Relaunched uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Yarış oyunları oynamayı seven biri olarak CarX Drift Racing Online'ın da eğlenceli bir oynanışa sahip olduğunu düşünüyorum. Borderlands 4 ise özellikle arkadaşlarla birlikte oynandığında oldukça keyifli bir oynanış sunuyor.