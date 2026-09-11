Güçlü İşlemcili vivo X Fold 6 Globale Geliyor! Performans Testine Girdi

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu global pazara gelmeye hazırlanıyor. 2026 yılının Haziran ayında Çin'de tanıtılan X Fold 6'nın global sürümü Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Global sürümde MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

vivo X Fold 6'nın Global Sürümü Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

vivo X Fold 6'nın global sürümü, V2559 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 1.710 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5.977 puana ulaştı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Performans testinde yer alan bilgilere göre global sürümde Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak.

Bu puanlar, Dimensity 9500 gibi amiral gemisi sınıfı bir işlemci için ilk bakışta düşük görünüyor fakat sonuçların henüz satışa sunulmamış bir test cihazına ait olduğu ve telefonun yazılım ile performans optimizasyonlarının tamamlanmamış olabileceği unutulmamalı. Bu nedenle söz konusu puanların telefonun nihai performansını yansıtmadığını belirtmek gerekiyor. Global sürümün piyasaya sürülmesiyle birlikte cihazın çok daha yüksek Geekbench puanlarına ulaşması bekleniyor.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, işlemcinin yalnızca bir çekirdeği kullanarak yaptığı işlemlerdeki performansını gösteriyor. Bu puan, özellikle uygulamaların açılması, internette gezinme gibi aktiviteler için önemlidir. Tek çekirdek puanı ne kadar yüksekse işlemcinin tek çekirdekteki işlem gücü de o kadar yüksek demektir.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin birden fazla çekirdeğini aynı anda kullanarak yaptığı işlemlerdeki performansını gösteriyor. Bu puan, özellikle video düzenleme ve oyun oynama gibi aktivitelerde önemlidir. Çoklu çekirdek puanı ne kadar yüksekse işlemci, yoğun iş yüküne sahip işlemleri daha rahat şekilde yapabiliyor.

Dimensity 9500 İşlemcisi Nasıl?

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemci, popüler yarış oyunu CarX Street ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact ise ortalama 60 FPS, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve yarış türündeki Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda da yer aldığını belirtelim.

vivo X Fold 6 Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

vivo X Fold 6'nın global sürümünün 2026 yılının Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X Fold 5, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 7 bin 999 yuan (58 bin TL)

7 bin 999 yuan (58 bin TL) 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 8 bin 999 yuan (65 bin 282 TL)

8 bin 999 yuan (65 bin 282 TL) 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 9 bin 999 yuan (72 bin 537 TL)

9 bin 999 yuan (72 bin 537 TL) 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 10 bin 999 yuan (79 bin 791 TL)

vivo X Fold 6'nın 7 bin 999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 58 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 117 bin TL civarında olabilir. vivo X Fold 6'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

İşlemciyi göz önünde bulundurduğumda vivo X Fold 6'nın global sürümünün kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact'i bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenleme gibi ağır işlemlerin bile cihazda rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle işlemci performansının hem günlük kullanım hem de daha yoğun işlemler için fazlasıyla yeterli olacağını belirteyim.