E-ticaret Devi, Kaç Para Kazandığını Açıkladı!

E-ticaret ve bulut bilişim hizmeti sağlayıcısı Amazon, 2025'in ikinci çeyreğine ait finansal raporunu paylaştı. Elde ettiği geliri açıklayan firma, analistlerin beklentilerini aştı. Peki AWS hizmetinden kaç para kazandı ve firma CEO'su buna ne dedi? İşte detaylar...

Amazon, Beklentileri Aştı

Amazon’un ikinci çeyrekte 162,11 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan verilere göre şirket, bu tahminin üzerine çıkarak 167,7 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir artış anlamına geliyor.

Bölgesel performansa bakıldığında ise Amazon’un Kuzey Amerika’daki satışları yıllık bazda yüzde 11 artışla 100,1 milyar dolara ulaştı. Uluslararası satışlar ise yüzde 16 artarak 36,8 milyar dolara yükseldi. Bulut hizmetleri tarafında ise Amazon Web Services (AWS), 30,9 milyar dolarlık gelir sağladı.

Amazon CEO’su Andy Jassy, yatırımcılara yapay zeka yatırımlarının şirketin geneline olumlu yansıdığını belirtti. Şu ifadelere yer verdi;

Yapay zekanın her müşteri deneyimini dönüştüreceğine olan inancımız gerçekleşmeye başladı. Alexa+’yı milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Alışveriş ajanımız aktif olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. 1 milyondan fazla robotumuzun verimliliğini artıran DeepFleet yapay zekâ modelimizi devreye aldık. Geliştiricilerin daha kolay kod yazmasını sağlayan yeni IDE’miz Kiro’yu tanıttık. Yapay zekâ ajanlarını oluşturmayı kolaylaştıran Strands’i sunduk ve bu ajanların güvenli, ölçeklenebilir şekilde çalışabilmesi için Bedrock AgentCore’u devreye aldık. Bu yenilikler müşteri deneyimimizi, inovasyon hızımızı ve operasyonel verimliliğimizi ciddi şekilde artırıyor. Gelecek için oldukça heyecanlıyım. - Andy Jassy

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.