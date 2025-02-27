Sizin Adınıza Kararlar Alan Asistan: Alexa Plus (Türkiye Fiyatı Çok Ucuz!)

Amazon sesli asistanı Alexa, yapay zeka ile harmanlanmış yepyeni versiyonuyla geliyor. Alexa Plus adlı yeni versiyonda daha kişisel ve akıllı, sizden bağımsız hareket edip işleri sizin adınıza gerçekleştirebilen bir sistem var.

Tabii burada saydığımız bütün özellikler ücretsiz değil. Gelişmiş özelliklerin bazılarına erişim için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor.

Parasına değer mi siz karar verin: Önceki sürümlere kıyasla daha güçlü, görev otomasyonlu, kişisel hafızalı ve gelişmiş kontrollü bir asistan geliyor.

Amazon Alexa Plus Özellikleri

Yıllardır akıllı ev teknolojilerinde öncü olan Alexa artık modern yapay zeka teknolojilerine dört kolla sarılmış halde. Artık asistanın kişisel hafızası var ve izlemek istediğiniz film türlerini, yemek tercihlerini ve hatta annenizin özel tariflerini bile aklında tutabiliyor.

Müzik ve video kontrolleri artık daha gelişmiş. İstediğiniz şarkıyı sadece birkaç kelime kullanarak tarif edip Alexa'dan tespit etmesini isteyebilirsiniz. Bununla da bitmedi: favori film veya dizilerinizin belirli bir sahnesine gitmesini istiyorsanız komut vererek bu isteği gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Alexa Plus artık görev bilinciyle geliyor. Örneğin rezervasyon işlemlerinizi ve market alışverişinizi Alexa'ya yaptırabilirsiniz. Günlük işleri sizin için organize ediyor ve adınıza aksiyon alabiliyor.

En büyük farkı da bu zaten. Artık Alexa sadece bilgi veren bir asistan değil. Alexa'ya bir ürünü takip etmesini söyleyip indirime girdiğinde haber vermesini isteyebilirsiniz. Veya uçak biletleri için araştırma yapmasını isteyebilirsiniz.

Alexa Plus Ücreti Ne Kadar?

Alexa Plus, standart Alexa’dan farklı olarak ücretli bir hizmet olacak. Amazon Prime üyelerine ücretsiz olan bu sistem, abone olmayanlar için aylık 19.99 dolar.

Önümüzdeki ay ABD’de ilk olarak Echo Show serisi cihazlarda kullanılmaya başlanacak. Diğer Alexa cihazlarına ne zaman geleceği konusunda ise net bir bilgi verilmedi.

Alexa Plus Türkiye’de Kullanılabilecek mi?

Şu an için Amazon’un Türkiye’de resmi olarak Alexa destekli cihaz satışı bulunmuyor. Ancak yurt dışından getirilen cihazlarla İngilizce olarak kullanılabiliyor.

Eğer Amazon, Türkçe dil desteğini sunarsa, Alexa Plus'ın Türkiye'de Google Asistan ve Siri gibi rakipleri karşısında büyük bir avantaj elde etmesi mümkün.

Türkiye'de Amazon Prime aboneliği aylık 39 TL gibi oldukça uygun bir fiyata sunuluyor. ABD'de tek başına 19.99 dolar olan Alexa Plus hizmetinin Prime üyelerine ücretsiz olması da bu seçeneği bir tık daha cazibeli kılabilir.