Amazon 1.250 TL Değerindeki 5 Oyunu Ücretsiz Dağıtıyor

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunmaya devam eden Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket bu kez beş farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Bedava sunulan oyunlar arasında Wolfenstein: Youngblood dikkat çekiyor. Machine Games ve Arkane Studios tarafından geliştirilen Wolfenstein: Youngblood, co-op Wolfenstein deneyimi sunuyor. Arkadaşlarımız ile birlikte düşmanlara karşı mücadele ettiğimiz yapımda çeşitli özelleştirme seçenekleri de bulunuyor.

Listede El Hijo - A Wild West Tale de bulunuyor. Western temalı gizlilik oyununda 6 yaşındaki çocuk annesini bulmaya çalışıyor. Türkçe arayüz desteğine sahip oyun 76 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor.

Vahşi Batı temalı aksiyon roguelike türündeki Colt Canyon da bedava verilen oyunlar arasında bulunuyor. Bir kovboyu kontrol ettiğimiz yapımda haydutların kaçırdığı ortağımızı kurtarmaya çalışıyoruz.

Amazon'un Ücretsiz Dağıttığı Oyunlar