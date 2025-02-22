Amazon, 14 Yılın Ardından Mağazaya Veda Ediyor

Amazon'un uygulaması Appstore, 14 yıl önce büyük hayallerle görücüye çıkmıştı. Bugün ise veda ediyor.

2011 yılında Google Play'e alternatif olarak piyasaya sürülen Amazon Appstore, ne yazık ki beklenen başarıyı yakalayamadı. Peki bu kararın arkasında ne var? Amazon Appstore neden başarılı olamadı? Gelin detayları inceleyelim...

Amazon, resmi bir açıklama yapmadıysa da Appstore'un Google Play ile rekabet edemediği bir sır değil. Özel oyunlar, haftanın ücretsiz uygulaması gibi kampanyalar ve teşvikler bile mağazanın popülerliğini artırmaya yetmedi.

İlaveten Microsoft'un Windows 11'de üçüncü taraf Android uygulamalarını desteklemeyi bırakması da bu kararı tetiklemiş olabilir.

Uygulamalar Artık Çalışmayabilir

Amazon Appstore'dan satın aldığınız uygulamalar 20 Ağustos 2025'ten sonra çalışmayabilir. Tabii Fire TV, Fire Tablet ve diğer Amazon cihazlarından birine veya hepsine sahipseniz endişelenmenize gerek yok. Amazon, kullanıcıların uygulamalarını Kindle gibi cihazlara taşıyabilmesi için bir APK paketi sunuyor ki bu da bir nebze olsun kullanıcıları rahatlatıyor.

Öte yandan Amazon kanadı bunun çok da büyük bir kayıp olmadığına inanıyor. Özellikle de Android kullanıcılarının endişelenmesi gereken bir şey yok diyorlar. Zaten Windows 11 kullanıcıları için birçok alternatif uygulama edinme yolu mevcut iken Amazon Appstore'un yokluğu fazla hissedilmeyecek.

Amazon Coins de İptal Edildi

Amazon sadece Appstore'u kapatmakla kalmıyor, aynı zamanda Amazon Coins programını da sonlandırıyor. Bu sistem de Appstore'den 2 sene sonra piyasaya çıktı ve bir ödeme yolu olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Amazon Coins kullanarak uygulama ve uygulama içinde satın alımlar yapmak için özel bir para birimi kullanabiliyordunuz. 20 Şubat 2025 itibarıyla bu programın kullanımı da tamamen durduruldu.

Eğer sistem dahilinde bakiyeniz kaldıysa kullanmak için 20 Ağustos 2025'e kadar süreniz var. Kullanmak istemiyorsanız Amazon'dan geri iade talebinde bulunabiliyorsunuz.

Amazon Appstore, Windows üzerinde de mevcuttu, ancak bu platformdaki desteğin kesilmesi mağazanın geleceğini bir çıkmaza sürükledi.