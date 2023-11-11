Amazon x Apple Ortaklığı Ortaya Çıktı: Apple Ürünlerinde Reklam Gösterilmiyor!

Insider'a göre Amazon, Apple'ın ürün ilanlarına özel bir yaklaşım sergiliyor ve bu sayfaları ilgisiz reklamlardan nispeten uzak tutuyor. Bu kararın arkasında şirketler arasında gerçekleşen bir anlaşma olduğu düşünülüyor.

Federal Ticaret Komisyonu Eylül ayında e-ticaret perakendecisine karşı açtığı davada Amazon'u "arama kalitesini kötüleştiren gereksiz reklamları kasıtlı olarak artırmakla" suçlamıştı ancak Insider, "iPhone" ve "iPad" gibi Apple ürünlerinin sayfalarında reklam ya da öneri içermeyen temiz bir sayfa düzeni olduğunu tespit etti.

Apple'a Kıyasla Rakip Markalarda Reklam Gösteriliyor

Samsung ve Microsoft gibi rakip markaların ürünlerine bakıldığında ise hem alakasız hem de sayıca fazla reklam yer aldığı fark edildi.

Insider, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi tarafından paylaşılan bir e-postaya dayanarak Apple'ın 2018 yılında Amazon'dan ürün sayfalarını reklam karmaşasından uzak tutmasını istediğini söylüyor. O dönemde Amazon'un perakende CEO'su olan Jeff Wilke'nin "Apple'ın arama veya ayrıntı sayfalarında rakip markalara satış yönlendirmek istemediğini anlıyoruz." yanıtını verdiği bildiriliyor.

İki şirket arasında para alışverişi olup olmadığı net olmasa da paylaşılan e-postada potansiyel bir finansal anlaşmadan bahsediliyor. Amazon'un Apple'ın talebini ilk başta geri çevirdiği bildiriliyor olsa da er ya da geç bu anlaşmanın tamamlandığı ve Amazon'un bu konuda Apple'a karşı özel bir tutum sergilemeye başladığı düşünülüyor.

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