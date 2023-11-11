Apple, İşe Alımlarda Ayrımcılık Yaptığı İçin 25 Milyon Dolar Ödeme Yapacak!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın işe alımlarda ayrımcılık yaptığı öne sürüldü. Başlatılan soruşturmanın ardından Apple, ABD Adalet Bakanlığı ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na Aykırılık!

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ın 2018 ve 2019 yıllarındaki işe alımlarda ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na aykırılıklar yaptığını tespit etti. Bu sebeple soruşturma başlattı. Apple ise ilk başlarda bunu yalanladı.

Ancak şirketin işe alımlarda ABD'de oturumu olmayan kişileri tercih etmek yerine ABD vatandaşlarını bünyesine kattığı görüldü. Bu da şirketin ABD'li olmayan kişilere karşı ayrımcılık içeren bir politika sergilediğini gösterdi.

Yeni gelen habere göre Apple olanları kabul etti ve "Biz, kasıtsız olarak Adalet Bakanlığının standartlarına uymadığımızı fark ettiğimizde 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettik." şeklinde bir açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşmaya göre şirketin hukuki cezalar için 6.75 milyon dolar, mağdur işçiler için ise 18.25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Ayrıca Apple'a tüm PERM (şirketlerin yabancı çalışanları kalıcı olarak işe almasına olanak tanıyan program) pozisyonları için daha kapsamlı işe alımlar yapması şart koşuldu.

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