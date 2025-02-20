Amazon, Satın Aldığınız İçeriklerin Kontrolünü Sizden Alıyor

Yerel kaynakların Amazon hakkında aktardığı son bilgiler, Amazon'un kullanıcılarını tamamen kendi ekosistemine bağımlı hale getirmeye çalıştığını gösterdi. Amazon kullanıcıları bundan böyle satın aldıkları içeriklerin üzerinde kontrol sahibi olamayacaklar.

E-kitapları kapsayan bu karara göre kullanıcılar artık e-kitapları kişisel cihazlarına indiremeyecekler.

Kullanıcıların dijital içeriklerine sahip olma hakkına direkt olarak bir engel çeken bu karar, kullanıcıları alternatifler aramaya yönlendirmeye başladı.

Neden Kitapları İndiremiyoruz?

Söz konusu değişiklik kulağa biraz sert bir tedbir gibi geliyor olabilir ama Amazon'un bu değişikliği, e-kitap sahiplerinin yedekleme yapma, farklı formatlara dönüştürme veya Amazon dışı bir e-kitap okuyucuya aktarma gibi işlemleri gerçekleştirmelerini engellemek amacıyla yapıldı.

Aslında bu değişiklik, Amazon'un e-kitapları satın alınabilir bir üründen çok bir hizmet gibi gördüğünün bir kanıtıdır.

Daha önce de yanlışlıkla satışa sunulduğunu iddia ettiği bazı kitapları kullanıcıların cihazlarından habersiz bir şekilde silmiş, hatta bazı kitapları yeni versiyonlarıyla değiştirerek kullanıcıları bilgilendirmeden güncellemişti.

Kitap İçin Amazon Alternatifleri

Amazon, sadece bireysel kullanıcıları değil kütüphaneleri de dışlıyor. Örneğin şirket birçok kitabın ve özellikle "Audible Exclusive" olarak satılan sesli kitapların kütüphanelerde bulunmasına izin vermiyor. Bu noktada kullanıcılara da tek bir çözüm yolu kalıyor: Yeni alternatiflere yönelmek.

Amazon'un dijital kitapları adeta bir kira sözleşmesi gibi sunması, kullanıcıları bir nevi şirketin insafına bıraktığından biz de sizler için birkaç alternatif derledik. Örneğin Bookshop.org ve Libro.fm gibi platformlar, satın aldığınız e-kitapları DRM kilidi olmadan indirmenize ve bağımsız kitapçılara destek vermenize olanak tanıyor.

Siz de Amazon'dan kitap aldıysanız 26 Şubat'a kadar kitaplarınızı yedeklemeniz gerekecek.