Amazon AWS'nin Kiro'su Geliştiricilerin Ekmek Teknesi Olacak

Amazon'un yeni yapay zeka destekli kod yazma aracı Kiro'nun detayları sosyal medyaya sızdı. Bu araç gerçek zamanlı kod üretebiliyor ve sorun tespit ediyor.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Amazon Web Services (AWS), kod üretiminde kullanılmak üzere "Kiro" kod adlı yeni bir yapay zeka aracını geliştiriyor.

Business Insider'ın ulaştığı iç belgeler gösteriyor ki Kiro sadece basit kod satırlarını değil, aynı zamanda teknik tasarım dokümanları hazırlayabiliyor ve olası problemleri erkenden tespit edip kodları optimize edebiliyor. Üstelik bu aracı hem masaüstü hem web uygulaması olarak kullanmak mümkün.

Kire Haziran Sonunda Piyasada Olabilir

AWS'in hali hazırda Q Developer adında, GitHub Copilot'a benzeyen bir başka yapay zeka asistanı bulunuyor. Ancak Kiro; çok modlu yapısı ve üçüncü parti yapay zeka ajanlarıyla entegre çalışabilme kabiliyetiyle bir tık daha ön konumda bulunuyor.

Gelen bilgilere göre Amazon'un Kiro'yu bu Haziran'ın sonlarına doğru piyasaya sürmek gibi bir planı var ama kesin olup olmadığı belli değil.

O esnada rakipler de boş durmuyor. Örneğin Anysphere gibi şirketlerin 9 milyar dolarlık değerlemelere ulaşması, Windsurf'ün ise 3 milyar dolara OpenAI tarafından satın alınabileceği söylentileri dolaşıyor. Bunlar rekabeti artıran unsurlar. Kiro'nun buradaki farkı ise geliştiricilerin ve yazılımcıların elini uzatıyor olması.

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